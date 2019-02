Công thư ngày 29 Tết của Thủ tướng về giải quyết khiếu nại, tổ cáo

03/02/2019 19:58

Hôm nay, ngày 3-2 (tức 29 Tết), theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công thư gửi: Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ban Tiếp công dân Trung ương.



Công thư nêu rõ đến hôm nay, ngày 29 Tết, đã vận động, thuyết phục 145 công dân trở về địa phương và hỗ trợ tiền tàu xe cho 115 công dân, không còn người dân khiếu kiện tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, giúp mọi người dân kể cả những người đi khiếu kiện đều có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương cán bộ, công chức tiếp dân trên cả nước, đặc biệt là Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan cùng tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội dưới sự chủ trì của Thanh tra Chính phủ) đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để nâng cao hiệu quả tiếp công dân trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ, công chức tiếp công dân ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi tập trung làm tốt một số nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức tiếp công dân cần thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, đề cao trách nhiệm, thấu hiểu, chia sẻ với những phản ánh, bức xúc của người dân, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

Thanh tra Chính phủ tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Các cơ quan có liên quan, đặc biệt là chính quyền các cấp, phải cử cán bộ có đủ thẩm quyền, trình độ chuyên môn, am hiểu công tác xã hội, có khả năng làm công tác dân vận, nắm vững pháp luật tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp kịp thời, hiệu quả với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tiếp công dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong việc xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự xã hội.

Trong năm 2018, UBND các cấp, ngành Thanh tra và các cơ quan liên quan đã tổ chức tiếp công dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, Ban tiếp công dân Trung ương đã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương tổ chức tiếp gần 20 ngàn lượt người, trên 500 đoàn đông người; đã tiếp nhận và xử lý trên 13 ngàn đơn thư.



D.Ngọc