Trong bước đường hoạt động sôi nổi, Nay Djruêng đã nhận nhiều giải thưởng như Giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng năm 2013; Giải nhì cuộc thi “Tiếng hát quần chúng” do huyện Krông Pa tổ chức năm 2007; Giải khuyến khích cuộc thi hát cho người khuyết tật “Giai điệu trái tim” năm 2018; Giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2020 và 2022 do Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam tổ chức.

Anh Nay Djruêng nhận giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)