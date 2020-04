Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp TP HCM

Năm 2019, TP HCM vinh danh 57 DN phát triển bền vững trên 30 năm; trong đó có 7 DN phát triển bền vững trên 50 năm, 19 DN phát triển bền vững trên 40 năm.

Những thương hiệu như nước mắm Liên Thành, thuốc lá Sài Gòn, cơm gà Đông Nguyên, khách sạn Thiên Hồng, thực phẩm Bình Tây, Vifon... đã đi vào tiềm thức người dân Sài Gòn - TP HCM ngót nghét hơn 50 năm, gắn liền với những sản phẩm rất đỗi quen thuộc.

Thương hiệu trên 40 năm thì có Vissan, Colusa Miliket, Cadivi, May Hòa Bình, Tổng Công ty 28, Dệt may Thành Công, May Việt Tiến, Công ty CP Thủy hải sản Sài Gòn (APT)...

Những "gương mặt" quen thuộc khác như Saigon Co.op, gốm sứ Minh Long 1, Công ty CP Vinamik... tuy không tham gia cuộc bình chọn nhưng cũng là những "anh lớn, chị cả" đang lớn nhanh, lớn mạnh theo nhịp độ đi lên của TP HCM.

Đến nay, với "gia tài" hơn 390.000 DN - bao gồm những DN mạnh, có bề dày thành tích hàng chục năm - lãnh đạo TP HCM vẫn trăn trở làm sao đẩy mạnh xây dựng sản phẩm thương hiệu, sản phẩm DN để phục vụ mục tiêu phát triển TP bền vững.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định TP HCM dù có nhiều DN lớn nhưng đang thiếu nhiều thương hiệu mạnh; rất ít thương hiệu của TP HCM được điểm tên trong các chương trình thương hiệu quốc gia. Vậy nên, TP HCM cần có chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu DN, thúc đẩy hình thành những thương hiệu mạnh có sức lan tỏa, dẫn dắt những thương hiệu khác cùng phát triển, nhất là trong hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, TP có nhiều lợi thế để phát triển thương hiệu, đặc biệt là trong lĩnh vực lương thực - thực phẩm. Vấn đề là DN cần có sự đầu tư và hỗ trợ nhiều hơn nữa.