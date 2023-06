Tại tọa đàm "Số liệu thống kê và truyền thông chính sách" ngày 19-6, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đã nêu lý do tạm hoãn sự kiện công bố quy mô dân số Việt Nam đạt 100 triệu người.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, phát biểu.

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, đến tháng 4-2023, dân số Việt Nam sẽ đạt quy mô 100 triệu dân. Xác định đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, đánh dấu về chất lượng dân số Việt Nam trong thời kỳ mới, Tổng cục Thống kê đã phối hợp với các bộ ngành, trình Thủ tướng Chính phủ để tổ chức công bố sự kiện này.

Tổng cục Thống kê đã trao đổi với các bộ ngành, thống nhất vào tháng 4-2023 sẽ công bố sự kiện Việt Nam đạt 100 triệu dân. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thống kê đã triển khai công tác chuẩn bị, trong đó có công tác tuyền thông.

Tuy nhiên, đến thời điểm chuẩn bị tổ chức sự kiện công bố, Bộ Công an đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị tạm hoãn tổ chức sự kiện này do dân số Việt Nam đã vượt 100 triệu, từ cơ sở dữ liệu dân cư của ngành công an.

"Hai con số của Tổng cục Thống kê và Bộ Công an không chênh lệch nhau lớn. Nói về dân số Việt Nam là chúng ta thống kê những người sống trong phạm vi đất nước Việt Nam. Đối với dữ liệu dân cư của Bộ Công an, cơ quan này cấp mã định danh cho tất cả công dân Việt Nam, kể cả những người làm việc ở nước ngoài. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam có khoảng trên 5 triệu người đang làm việc tại nước ngoài" - ông Tiến cho hay.

Theo ông Tiến, Bộ Công an trao đổi có cấp mã định danh cho khoảng 104 triệu người, trong khi con số của ngành thống kê là mốc 100 triệu dân. "Chúng tôi đã rà soát, tính toán lại, cho thấy khái niệm, phạm vi thu thập thông tin khác nhau. Nếu tính toán về chỉ tiêu dân số thì số liệu của 2 bên hoàn toàn khớp nhau" - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhấn mạnh.

Từ đề nghị của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Tổng cục Thống kê phối hợp với các bộ, ngành rà soát lại số liệu, tạm hoãn tổ chức sự kiện công bố. "Đây là sự việc đáng tiếc, không mong muốn" - ông Tiến nhấn mạnh.

Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (Tổng cục Thống kê), cũng cho rằng quy mô dân số 100 triệu dân là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Việc rà soát lại số liệu của Tổng cục Thống kê, của Bộ Công an, theo ông Nam không phải để xác định cơ quan nào đúng, mà để xác định số liệu bị khuyết ở điểm nào, chưa trùng khớp ở đâu.