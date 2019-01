Xử lý vướng mắc BOT, đẩy nhanh thu phí tự động

Giảm TNGT từ 5%-10% trên 3 tiêu chí

Thực hiện năm an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe máy", Bộ GTVT đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5%-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018. Đồng thời, kéo giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP HCM, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.