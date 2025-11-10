Thời tiết hôm nay 10-11: TP HCM oi bức, chiều mưa dông trở lại

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay (10-11) có mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo dự báo thời tiết, hôm nay, TP HCM có mưa về chiều

Theo đó, khu vực cũng có độ ẩm cao (thường dao động quanh 85%-95%), gây cảm giác oi bức khó chịu. Khả năng mưa dông sẽ tăng cao vào khoảng chiều (sau 14 giờ) và có thể kéo dài đến tối với xác suất mưa dao động từ 40%-60%.

Lưu ý, các cơn mưa có thể đến bất chợt, có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ và cần đề phòng các hiện tượng như dông, sét và gió giật mạnh.

Cũng trong hôm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0,5-1,75 m, biển bình thường.

Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.