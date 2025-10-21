Thời tiết TP HCM hôm nay, 21-10: Chiều tối có nơi mưa to

Hôm nay (21-10), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Thời tiết TP HCM ban ngày chủ yếu có nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích, khu vực sẽ có một ngày có nắng xen kẽ mây, khá oi bức do độ ẩm cao vào ban ngày; mưa vào buổi chiều và khả năng có dông vào cuối ngày.



Ngoài ra, cần uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa khi nhiệt độ và cảm nhận thực tế rất cao. Chuẩn bị ô (dù) hoặc áo mưa nếu có lịch trình di chuyển vào ban ngày, đề phòng những cơn mưa bất chợt.

Thời tiết trên biển

Ngày và đêm hôm nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.