Thời tiết TP HCM hôm nay, 12-10: Mưa dông chủ yếu vào chiều và tối

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 12-10, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay có khả năng mưa dông chủ yếu vào chiều và tối

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực có nắng vào buổi sáng và trưa, khả năng mưa dông chủ yếu vào chiều và tối, với xác suất mưa dao động từ 60-80%. Nguyên nhân gây mưa do hoạt động của gió mùa Tây Nam đang đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với sự phát triển mạnh của các đám mây đối lưu nhiệt vào cuối ngày.

Người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng do mưa lớn trong thời gian ngắn. Tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.