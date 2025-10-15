Thời tiết TP HCM hôm nay, 15-10: Lưu ý thời điểm đầu giờ chiều

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (15-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối) kèm theo gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Thời tiết TP HCM dự kiến có mưa về chiều

Theo phân tích của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực sẽ có mây từng đợt đến nhiều mây, nắng gián đoạn nhưng trời vẫn nóng bức. Khả năng mưa sẽ tăng cao vào buổi chiều và tối, đặc biệt vào đầu giờ chiều.

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà. Ngoài ra, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.