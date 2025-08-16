TP HCM: Trời tối sầm, mưa lớn, gió mạnh giữa trưa 16-8

TP HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, trong ngày thời tiết khu vực này có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.
Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến hết ngày 17-8. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 220 mm.
Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết khu vực TP HCM có lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 7giờ ngày 15-8 đến 7 giờ ngày 16-8) như sau: Thạnh An 86 mm, Củ Chi 79 mm, Bến Cát 59.6 mm, Bình Chánh 45.8 mm, Phước Vĩnh 41.8 mm, An Phú 38.4 mm, Cát Lái 29.2 mm,...
Người dân di chuyển trong mưa ở đường Đinh Tiên Hoàng (phường Sài Gòn)
Mưa trên phường Long Trường
Dự báo mưa ở Nam Bộ
Mây đối lưu vẫn còn tồn tại và phát triển mạnh trên khu vực Tân Hưng, Tuyên Bình (Tây Ninh); Trảng Dài, Gia Kiệm, Xuân Đông, An Viễn, Xuân Đường (Đồng Nai), Long Phước, Nhơn Phú, Hòa Lợi, Bình Dương, Xuân Sơn (TP HCM), phía Nam của tỉnh Lâm Đồng.
Trong vài giờ tới, những ổ mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông trên khu vực nói trên, sau đó có thể mở rộng sang các khu vực lân cận.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
