Thời tiết TP HCM hôm nay, 2-10: Ngày oi nắng, ít mưa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (2-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo phân tích, khu vực hôm nay nắng vẫn là chủ đạo vào ban ngày với nhiệt độ cao và độ ẩm lớn gây cảm giác oi bức. Khả năng mưa dông lớn không cao như những ngày trước.

Thời tiết TP HCM hôm nay chủ yếu có nắng, ít mưa hơn những ngày trước

Dự báo, khả năng mưa dông rải rác cũng có thể xuất hiện vào chiều tối và đêm ở một số nơi, nhưng nhìn chung cường độ và diện tích mưa sẽ không quá lớn.

Trong các cơn mưa trên khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh, và có thể cả lốc xoáy nhỏ cục bộ.

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối; hạn chế ra đường trong mưa; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện.

Thời tiết trên biển

Vùng biển Nam Bộ và TP HCM: Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng 0.25-1.5 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.