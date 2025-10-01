Thời tiết TP HCM ngày 1-10: Cả mưa lẫn nắng

Hôm nay (1-10), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích toàn khu vực nhiệt độ sẽ khá cao, độ ẩm vẫn duy trì ở mức cao, gây cảm giác oi bức.

Hôm nay, thời tiết TP HCM ban ngày có nắng, có mưa rải rác

Lưu ý, trong các cơn mưa trên khu vực vào chiều và tối vẫn tiềm ẩn nguy cơ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh, và có thể cả lốc xoáy nhỏ cục bộ. Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối; hạn chế ra đường trong mưa; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện.

Thời tiết trên biển

Thời tiết vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau - bao gồm vùng biển TP HCM và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc chiều, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa; gió nhẹ; biển bình thường.

Theo đó, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau - bao gồm vùng biển TP HCM có độ cao sóng từ 0.5-1.5 m; vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có độ cao sóng từ 0.25-1.25 m.