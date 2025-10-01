Thời tiết TP HCM ngày 1-10: Cả mưa lẫn nắng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thời tiết TP HCM ngày 1-10: Cả mưa lẫn nắng

ÁI MY

(NLĐO) - Cơ quan khí tượng phân tích toàn khu vực nhiệt độ sẽ khá cao, cảm giác oi bức xuất hiện.

Hôm nay (1-10), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích toàn khu vực nhiệt độ sẽ khá cao, độ ẩm vẫn duy trì ở mức cao, gây cảm giác oi bức. 

Thời tiết TP HCM hôm nay, 1-10: Ngày nắng, mưa dông rải rác - Ảnh 1.

Hôm nay, thời tiết TP HCM ban ngày có nắng, có mưa rải rác

Lưu ý, trong các cơn mưa trên khu vực vào chiều và tối vẫn tiềm ẩn nguy cơ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh, và có thể cả lốc xoáy nhỏ cục bộ. Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối; hạn chế ra đường trong mưa; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện.

Thời tiết trên biển

Thời tiết vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau - bao gồm vùng biển TP HCM và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc chiều, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa; gió nhẹ; biển bình thường.

Theo đó, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau - bao gồm vùng biển TP HCM có độ cao sóng từ 0.5-1.5 m; vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có độ cao sóng từ 0.25-1.25 m.

Tin liên quan

VIDEO: Sáng nay nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập nặng, người dân lội nước đến thắt lưng

VIDEO: Sáng nay nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập nặng, người dân lội nước đến thắt lưng

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của mưa dông dữ dội ngày 30-9, đến đầu giờ sáng 1-10, TP Hà Nội vẫn còn hơn 20 điểm ngập như Võ Chí Công, Dương Đình Nghệ, Triều Khúc...

Đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng, dân công sở Hà Nội đi bộ về nhà hoặc ở lại cơ quan

(NLĐO)- Do mưa lớn gây ngập úng, ùn tắc nghiêm trọng nên nhiều nhân viên công sở tại Hà Nội buộc phải ở lại nơi làm việc hoặc đi bộ về nhà.

Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội

(NLĐO)- Người dân phát hiện thi thể người đàn ông tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội, đã thông báo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Dự báo thời tiết Mùa mưa thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ thời tiết TP HCM mưa rào rải rác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo