Thời tiết TP HCM hôm nay, 21-9: Ngày nắng, mưa về chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21-9), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Tây Nam duy trì hoạt động từ cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngoài ra, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết khu vực hôm nay sẽ có mây thay đổi, ngày nắng, mưa chủ yếu về chiều và tối.

Thời tiết TP HCM hôm nay có mưa về chiều tối

Với dự báo ngày có nắng, người dân nên sử dụng các biện pháp chống nắng khi ra đường, uống đủ nước...

Trong mưa, người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Do đó, nên hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ. Cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước nếu có mưa lớn và chủ động tìm lộ trình thay thế nếu cần. Mưa lớn cũng có thể làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông...

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 4-5, phía Bắc cấp 5, độ cao sóng 1-2.75 m, biển động nhẹ.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 3-4, độ cao sóng 0.5-1.5 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.