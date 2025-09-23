HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thời tiết TP HCM hôm nay, 23-9: Trời khá oi nóng, chiều mưa rải rác

ÁI MY

(NLĐO) - Thời tiết TP HCM hôm nay khá oi nóng, với khả năng mưa rải rác vào buổi chiều và không có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay, 23-9, thời tiết ở các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng gián đoạn; có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác.

Còn ở các tỉnh miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi.

Nhiệt độ chung thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 23-9: Trời khá oi nóng, chiều mưa rải rác - Ảnh 1.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có nắng nóng gián đoạn, mưa về chiều tối

Cơ quan này cũng phân tích, nguyên nhân mưa dông trên khu vực do các yếu tố khí tượng nội tại của mùa mưa, như sự hoạt động của gió mùa Tây Nam và đối lưu nhiệt mạnh, chứ không phải do ảnh hưởng của bão.

Theo đó, hôm nay, TP HCM và Nam Bộ sẽ có một ngày khá oi nóng, với khả năng mưa rải rác vào buổi chiều, nhưng không có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão.

Khi nắng nóng, người dân nên uống đủ nước, tránh mất nước do nhiệt độ cao; mặc trang phục thoáng mát khi ở nhà; sử dụng biện pháp chống nắng khi đi ra đường.

Ngoài ra, cần chuẩn bị sẵn sàng cho mưa, nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có lịch trình vào buổi chiều.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng 1.5-3 m, biển động nhẹ đến động.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, độ cao sóng 0.5-1.5 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hải Phòng ra công văn khẩn ứng phó với siêu bão Ragasa

Hải Phòng ra công văn khẩn ứng phó với siêu bão Ragasa

(NLĐO)- Ngày 22-9, TP Hải Phòng đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9)

Siêu bão Ragasa mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông, Quản lý bay họp khẩn

(NLĐO)- Siêu bão Ragasa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay.

Siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông

(NLĐO) - Ragasa là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2025, đây cũng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thống kê bão trên Biển Đông.

TP HCM Nam bộ Mùa mưa thời tiết dự báo bão
