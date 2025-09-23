Thời tiết TP HCM hôm nay, 23-9: Trời khá oi nóng, chiều mưa rải rác

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay, 23-9, thời tiết ở các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng gián đoạn; có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác.

Còn ở các tỉnh miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi.

Nhiệt độ chung thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có nắng nóng gián đoạn, mưa về chiều tối

Cơ quan này cũng phân tích, nguyên nhân mưa dông trên khu vực do các yếu tố khí tượng nội tại của mùa mưa, như sự hoạt động của gió mùa Tây Nam và đối lưu nhiệt mạnh, chứ không phải do ảnh hưởng của bão.

Theo đó, hôm nay, TP HCM và Nam Bộ sẽ có một ngày khá oi nóng, với khả năng mưa rải rác vào buổi chiều, nhưng không có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão.

Khi nắng nóng, người dân nên uống đủ nước, tránh mất nước do nhiệt độ cao; mặc trang phục thoáng mát khi ở nhà; sử dụng biện pháp chống nắng khi đi ra đường.

Ngoài ra, cần chuẩn bị sẵn sàng cho mưa, nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có lịch trình vào buổi chiều.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng 1.5-3 m, biển động nhẹ đến động.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, độ cao sóng 0.5-1.5 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.