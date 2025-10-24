Thời tiết TP HCM hôm nay, 24-10: Người dân lưu ý thời điểm xuất hiện dông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (24-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có nắng gián đoạn; chiều, tối và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.
Nhìn chung, trời vẫn khá oi bức với độ ẩm cao từ 75% đến 90%. Chiều và tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to với khả năng mưa khoảng 40-60%.
Người dân được khuyến cáo mang áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối.
Bên cạnh đó, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng do mưa lớn.
Ngoài ra, cần uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa để tránh nắng nóng và oi bức.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 4-5, độ cao sóng từ 1.5-2.5 m, biển động nhẹ. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có Đông Bắc đến Đông cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m, biển bình thường.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
