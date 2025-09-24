Thời tiết TP HCM hôm nay, 24-9: Có mưa dông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thời tiết TP HCM hôm nay, 24-9: Có mưa dông

ÁI MY

(NLĐO)- Thời tiết TP HCM hôm nay có nắng vào buổi sáng, từ trưa và đặc biệt là chiều tối, khả năng cao sẽ xuất hiện mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 24-9, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng miền Đông chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam hoạt động cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích hôm nay khu vực dự kiến sẽ có nắng vào buổi sáng. Từ trưa và đặc biệt là chiều tối, khả năng cao sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 24-9: Có mưa dông - Ảnh 1.

Thời tiết TP HCM hôm nay tiếp tục có mưa dông

Hiện nay, TP HCM và Nam Bộ vẫn đang trong mùa mưa với cường độ hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là vào buổi chiều. Hạn chế đi lại qua các khu vực dễ ngập úng khi trời mưa lớn. Nếu đang ở ngoài trời khi có sấm sét, hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cao và các vật kim loại.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; phía Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 2-4 m, biển động.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1-2 m, biển có lúc động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Sáu sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Sáu sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

(NLĐO)- Trực 24/24h, kiểm tra hạ tầng, kịp thời có phương án khai thác phù hợp, an toàn tại loạt sân bay miền Bắc, Bắc Trung Bộ trước khi bão Ragasa đổ bộ.

Thủ tướng yêu cầu ứng phó siêu bão số 9 Ragasa ở mức cao nhất

(NLĐO) - Ngày 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 171, chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 9 (Ragasa) ở mức cao nhất.

Dồn dập bão: Siêu bão số 9 Ragasa sắp đổ bộ, bão số 10 chuẩn bị hình thành

(NLĐO) - Hiện nay, ở khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày 24-9 có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo thời tiết TP HCM Nam bộ Mùa mưa bão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo