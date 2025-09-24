Thời tiết TP HCM hôm nay, 24-9: Có mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 24-9, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng miền Đông chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam hoạt động cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích hôm nay khu vực dự kiến sẽ có nắng vào buổi sáng. Từ trưa và đặc biệt là chiều tối, khả năng cao sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết TP HCM hôm nay tiếp tục có mưa dông

Hiện nay, TP HCM và Nam Bộ vẫn đang trong mùa mưa với cường độ hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là vào buổi chiều. Hạn chế đi lại qua các khu vực dễ ngập úng khi trời mưa lớn. Nếu đang ở ngoài trời khi có sấm sét, hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cao và các vật kim loại.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; phía Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 2-4 m, biển động.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1-2 m, biển có lúc động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.