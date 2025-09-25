Thời tiết TP HCM hôm nay, 25-9: Mưa dông về chiều và tối

Hôm nay (25-9), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích hôm nay, khu vực vẫn duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa, buổi sáng chủ yếu trời có nắng, mưa dông về chiều và tối.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa về chiều

Theo đó, nguyên nhân mưa do sự hoạt động ổn định của gió mùa Tây Nam, mang theo lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, kết hợp với đối lưu nhiệt mạnh vào ban ngày khi nhiệt độ tăng cao.

Do đó, người dân khi ra đường vào chiều và tối nên mang theo áo mưa hoặc ô (dù); hạn chế đứng dưới cây to, cột điện hoặc sử dụng điện thoại khi trời có sấm sét; tránh đi vào các tuyến đường ngập sâu để tránh nguy hiểm và hỏng hóc phương tiện...

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP HCM và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m; biển động.



Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió rất mạnh và sóng rất lớn.