Thời tiết TP HCM hôm nay, 27-10: Nắng gián đoạn, mưa về chiều

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay có mưa về chiều, tối và đêm

Nhìn chung, khu vực có trời nắng gián đoạn vào buổi sáng, nhưng vẫn khá oi bức. Chiều và tối, khả năng mưa rào và dông rải rác đến cục bộ vẫn duy trì ở nhiều nơi.

Người dân được khuyến cáo mang áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà. Cạnh đó, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng do mưa lớn.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực nam biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.