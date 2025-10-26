Thời tiết TP HCM hôm nay, 26-10: Có mưa dông

Hôm nay (26-10), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió Đông Bắc đến Đông hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa dông

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích, thời tiết khu vực sẽ có nắng gián đoạn vào buổi sáng và trưa nhưng vẫn khá oi bức vì độ ẩm cao. Khả năng mưa rào rải rác sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa mưa to đến rất to về chiều tối.

Người dân được khuyến cáo mang áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà. Cạnh đó, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng do mưa lớn.

Thời tiết trên biển

Ngày và đêm hôm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.