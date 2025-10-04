HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thời tiết TP HCM hôm nay, 4-10: Mưa dông về chiều và tối

ÁI MY

(NLĐO) - Thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay có gió mùa Tây Nam hoạt động cấp 2-3, mưa dông chủ yếu tập trung vào buổi chiều và tối

Hôm nay (4-10), Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết chủ đạo ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo phân tích, khả năng mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và tối, với xác suất dao động 60-80%. Các cơn mưa có thể xuất hiện đột ngột, có lúc đạt cường độ vừa đến to trong thời gian ngắn.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 4-10: Mưa dông về chiều và tối - Ảnh 1.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có mưa dông về chiều và tối

Người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối. Bên cạnh đó, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng do mưa lớn trong thời gian ngắn; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Thời tiết biển cũng có mưa rào và dông rải rác. Cụ thể: Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng 0.25-1.25 m.

Trên cả hai vùng biển, người dâncần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bão số 11 Matmo có thể giật tới cấp 16, gây mưa rất to

Bão số 11 Matmo có thể giật tới cấp 16, gây mưa rất to

(NLĐO) - Vào Biển Đông, bão số 11 Matmo tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, dự báo khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình bắt đầu có gió mạnh từ đêm 5-10.

Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân bão số 10

Đại diện Báo Người Lao Động ngày 3-10 đã đến thăm hỏi, trao tặng 20 triệu đồng cho thân nhân 2 trường hợp thiệt mạng trong trận lốc xoáy xảy ra rạng sáng 29-9

Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO) - Chiều 3-10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

