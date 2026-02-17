Thông điệp đầu năm Bính Ngọ 2026 từ cộng đồng doanh nghiệp

TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch Sáng lập Hội Chuyên gia - Trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA)



Từ "quản lý" sang "kiến tạo"

Sau Tết Nguyên đán 2026, cộng đồng doanh nghiệp sẽ bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng mới trong bối cảnh hàng loạt chính sách quan trọng đã được ban hành và chuẩn bị triển khai. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung chính sách, mà ở sự chuyển dịch rõ ràng trong tư duy phát triển: từ "quản lý" sang "kiến tạo", từ ưu tiên ổn định sang chủ động thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết 68/2025 về phát triển kinh tế tư nhân tạo ra cú hích lớn về niềm tin và thể chế. Khi kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, điều đó đồng nghĩa với yêu cầu hoàn thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh hợp pháp.

Nếu được triển khai thực chất, doanh nghiệp tư nhân sẽ có thêm không gian phát triển bình đẳng hơn, tiếp cận thuận lợi hơn với đất đai, vốn và thị trường, từ đó mạnh dạn đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô và nâng cấp mô hình hoạt động.

Song song đó, Nghị quyết 57/2024 về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở ra một trụ cột tăng trưởng mới trong bối cảnh mô hình tăng trưởng truyền thống dần chạm ngưỡng.

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà trở thành điều kiện sống còn để nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và tăng khả năng tham gia sâu hơn chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Năm 2026 có thể là bước chuyển từ "ứng dụng thử" sang triển khai thực chất, gắn công nghệ với tái cấu trúc quản trị, sản xuất và thị trường.

Bên cạnh cơ hội, các quy định mới về đầu tư, tài chính, kinh tế xanh và phát triển bền vững cũng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn. Áp lực tuân thủ gia tăng nhưng đồng thời mở ra khả năng tiếp cận các dòng vốn chất lượng cao, đặc biệt là vốn gắn với tiêu chí xanh và số.

Dù vậy, chính sách không thể thay doanh nghiệp tạo ra tăng trưởng. Điều quyết định vẫn là năng lực tự đổi mới và tầm nhìn dài hạn. Khi doanh nghiệp chủ động thích ứng, nâng chuẩn quản trị, minh bạch tài chính, đầu tư cho con người và công nghệ, đồng thời tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, cơ hội từ thể chế mới có thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh thực chất.

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, chỉ những doanh nghiệp có chiến lược rõ ràng và bản lĩnh theo đuổi mục tiêu dài hạn mới có thể tạo được tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB)

Giữ nhịp phát triển để đi đường dài

Với một ngân hàng thương mại, tăng trưởng không chỉ được đo bằng tốc độ, mà còn bằng khả năng duy trì sự ổn định xuyên suốt các chu kỳ kinh tế.

Ngay từ đầu năm 2026, ACB lựa chọn tâm thế của một tổ chức đã sẵn sàng cho đường dài - sự chủ động được xây dựng trên nền tảng quản trị vững chắc, năng lực tài chính lành mạnh và chiến lược phát triển rõ ràng. Trong cách tiếp cận này, tốc độ không bị phủ nhận, nhưng luôn được đặt trong mối quan hệ hài hòa với kiểm soát rủi ro và chất lượng tăng trưởng.

Với ACB, năm mới không phải là cuộc đua về tốc độ, mà là hành trình gia tăng chất lượng tăng trưởng. Khi nền tảng đủ vững, việc bứt phá chỉ còn là vấn đề thời điểm.

Việc không theo đuổi tăng trưởng nóng trong giai đoạn nhiều biến động chính là cách để bảo toàn năng lực tài chính, bảo vệ lợi ích cổ đông và tạo vị thế vững chắc cho chu kỳ kế tiếp. Theo đó, tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACB chính thức vượt ngưỡng 1 triệu tỉ đồng, tăng gần 19% so với cuối 2024 và gấp đôi sau 5 năm, đánh dấu cột mốc quan trọng về quy mô của một ngân hàng lớn trong hệ thống tài chính Việt Nam.

Đồng thời, tỉ lệ nợ xấu (NPL) của ACB đã giảm xuống 0,97%, mức thấp nhất kể từ năm 2023 và nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành. Dư nợ tín dụng tăng trưởng ổn định, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, trong khi tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp so với mặt bằng chung toàn hệ thống.

Những con số này không đơn thuần là kết quả của một năm tài chính, mà là minh chứng cho một triết lý điều hành nhất quán: tăng trưởng phải song hành cùng an toàn.

Ở góc độ vĩ mô, niềm tin vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục là động lực để ACB kiên định với chiến lược đã chọn. Những cải cách về môi trường kinh doanh, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, được xem là nền tảng quan trọng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group)

Khẳng định thương hiệu du lịch hàng đầu

Năm 2026 là năm bản lề bước vào giai đoạn phát triển 2026-2030, Saigontourist Group sẽ triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới, với mục tiêu khẳng định vị trí tổng công ty du lịch hàng đầu Việt Nam.

Saigontourist Group là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực trên các lĩnh vực: lưu trú - ẩm thực - lữ hành - giải trí - đào tạo, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TPHCM và cả nước, phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả doanh nghiệp gắn với lợi ích cộng đồng.

Năm nay, tổng công ty triển khai 9 nhóm giải pháp, chương trình hành động để thực hiện nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, với mức tăng trưởng hai con số đối với toàn hệ thống. Tổng lượt khách đạt 2,3 triệu lượt khách; tổng doanh thu đạt 18.800 tỉ đồng; hiệu quả kinh doanh 5.050 tỉ đồng; chỉ tiêu tổng nộp ngân sách đạt 3.960 tỉ đồng…

Năm nay, Saigontourist Group sẽ hoàn thành triển khai đầu tư Nhà triển lãm C và Khách sạn 5 sao tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) trong điều kiện được UBND TPHCM phê duyệt, chấp thuận. Saigontourist Group sẽ triển khai thi công dự án mở rộng khách sạn Majestic trong điều kiện được UBND thành phố phê duyệt, các sở ngành thành phố khẩn trương xem xét, giải quyết chấp thuận.

Hoàn tất công tác rà soát quá trình đầu tư vốn, tài sản, đất của tổng công ty vào doanh nghiệp khác và triển khai các phương án hỗ trợ cụ thể đối với các đơn vị còn khó khăn, đơn vị thuộc diện giám sát đặc biệt.

Với hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, Saigontourist Group sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức, đồng tổ chức và tham dự các sự kiện thường niên, hiệu quả như Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Berlin, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia; Hội chợ du lịch Thế giới - WTM London, Lễ hội Việt Nam tại Aichi – Nhật Bản. Tiếp tục nâng tầm chất lượng, quy mô, tổ chức thành công các sự kiện lớn của Tổng công ty, Lễ hội Tết, Đường hoa Nguyễn Huệ; Nâng tầm sự kiện Lễ hội Văn hóa ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 trong nước và quốc tế xứng danh Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới nhiều năm liền.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, tôi rất vui khi nhìn lại chặng đường 2025 với nhiều dấu ấn tích cực của Vinamilk trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, chúng tôi đã kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, đổi mới toàn diện để tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục giữ vai trò là động lực chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng của Vinamilk. Doanh thu thuần hợp nhất từ thị trường nước ngoài trong năm 2025 đạt 12.682 tỉ đồng, tăng 15,5% so với năm trước. Riêng mảng xuất khẩu đạt 7.105 tỉ đồng, tăng hơn 25%, duy trì chuỗi tăng trưởng dương suốt 10 quý liên tiếp.

Đến nay, sản phẩm Vinamilk đã có mặt tại 65 thị trường, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế đạt 3,7 tỉ USD. Đây là kết quả của quá trình đầu tư bài bản vào công nghệ, đổi mới sản phẩm và cách tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Song song đó, thị trường nội địa cũng ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét. Doanh thu thuần trong nước quý IV/2025 tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt 13.846 tỉ đồng; lũy kế cả năm đạt 50.964 tỉ đồng, chiếm hơn 81% tổng doanh thu hợp nhất. Đây là nền tảng quan trọng để Vinamilk tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường trong nước.

Vinamilk tự hào là doanh nghiệp dẫn dắt thị trường sữa cao đạm tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, từ người chơi thể thao đến thanh thiếu niên, thai phụ và người lớn tuổi. Với chúng tôi, sức khỏe luôn là giá trị cốt lõi. Thông điệp "Tết có sức khỏe, cầu được ước thấy" không chỉ là lời chúc đầu năm mà còn là cam kết Vinamilk gửi đến hàng triệu gia đình Việt.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, với nền tảng nội lực vững chắc và tinh thần đổi mới không ngừng, Vinamilk sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới, đóng góp tích cực hơn nữa cho cộng đồng, cho ngành sữa Việt Nam và cho hành trình nâng cao sức khỏe người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long

Chúng tôi chọn con đường khó để đi!

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, khi mỗi người tạm gác lại nhịp sống tất bật để dành thời gian cho gia đình và cho chính mình, tôi cũng có dịp nhìn lại hành trình hơn ba thập kỷ làm đô thị của Nam Long. Với tôi, "hạnh phúc" luôn là thước đo quan trọng nhất trong mọi quyết định phát triển.

Suốt 33 năm qua, Nam Long đã kiên định với triết lý "bán cái thị trường cần". Làm đô thị không đơn thuần là xây nhà, mà là kiến tạo những cộng đồng nơi con người cảm thấy thuộc về, an yên và muốn gắn bó lâu dài. Nam Long có lợi thế về quy hoạch bài bản, đầu tư dài hơi, nhưng để cư dân thật sự chọn về ở, chúng tôi hiểu rằng phải đi xa hơn nữa. Đó là không ngừng nâng cao năng lực kiến tạo cộng đồng, chăm chút cho chất lượng sống mỗi ngày.

Thách thức lớn của chúng tôi hiện nay là làm sao để nhiều người hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu đúng về những giá trị mà Nam Long theo đuổi. Điều đó đòi hỏi chính đội ngũ của chúng tôi phải hiểu rất rõ sản phẩm, kể câu chuyện một cách chân thật và gần gũi. Tuy vậy, tôi luôn tin rằng không có lời giới thiệu nào thuyết phục bằng trải nghiệm thực tế. Nói thì dễ, làm mới là phần khó nhất và chúng tôi chọn con đường khó để đi.

Trong hành trình ấy, chúng tôi may mắn được đồng hành cùng các đối tác Nhật Bản – những tập đoàn có lịch sử hàng trăm năm, giàu kinh nghiệm nhưng luôn khiêm nhường và tôn trọng đối tác. Điều tôi học được nhiều nhất từ họ là giá trị của sự thật: làm thật, nói thật, đi những bước chắc chắn. Đó cũng là tinh thần mà Nam Long theo đuổi.

Với tôi, làm đô thị là để kiến tạo "di sản sống" cho cộng đồng. Đó chính là quê hương, là tổ ấm – nơi không chỉ có một căn nhà, mà còn có hàng xóm, lối xóm, có không gian chung để gắn bó và yêu thương. Tôi mong muốn mỗi cư dân của Nam Long sống khỏe mạnh, hạnh phúc và có thể bước ra đường với nụ cười. Di sản ấy không nằm ở quy mô công trình, mà ở cảm xúc, môi trường sống, tiện ích và sự thân thiện của không gian đô thị.

Năm Bính Ngọ 2026 và những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô lớn tại phía Nam, đồng thời tăng tốc tại thị trường miền Bắc. Nam Long cũng tiếp tục bám sát các trục hạ tầng trọng điểm, đi cùng định hướng đầu tư của nhà nước để bảo đảm kết nối và phát triển bền vững.

Năm mới, chúng tôi không mong những bước đi vội vã. Nam Long vẫn tiếp tục đi chậm mà chắc, lấy hạnh phúc của cư dân làm trung tâm. Đó không chỉ là chiến lược kinh doanh mà là cam kết lâu dài của chúng tôi với cộng đồng và với tương lai những đô thị đáng sống trên khắp Việt Nam.