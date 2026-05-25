Thời sự Đô thị

Thống nhất đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Tây 76.000 tỉ đồng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo 3 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng cùng thống nhất đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây.

Ngày 25-5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp với Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn và lãnh đạo 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về phương án đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Theo báo cáo đề xuất đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, mục tiêu của việc đầu tư xây dựng dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Hình thành trục dọc liền mạch, có khả năng kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến quốc lộ hiện hữu cũng như hệ thống cảng hàng không, cảng biển để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Thống nhất đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Tây trên 76.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa

Song song với đó, tuyến cao tốc này sẽ tạo điều kiện để các địa phương chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường tốc độ lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả vận tải, giảm chi phí logistics, mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư. Tuyến cao tốc cũng nhằm đảm bảo an ninh - quốc phòng, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, sự cố.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (nhà đầu tư) đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc trên có chiều dài khoảng 257 km. 

Quy mô đầu tư giai đoạn 1 tuyến cao tốc 4 làn xe, nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Điểm đầu giao tuyến tại Quốc lộ 19 (tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai); điểm cuối tuyến kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (thuộc xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).

Dự kiến tiến độ triển khai tuyến cao tốc tối đa là 4 năm, trong đó, thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm; thời gian thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong 3 năm. 

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 76.985 tỉ đồng, theo hình thức đối tác công tư.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án. Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ đảm bảo cân đối vốn hằng năm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng qua địa bàn tỉnh...

Tương tự, lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng thống nhất với quy mô và hình thức đầu tư của dự án; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giao Bộ Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì thực hiện dự án, bảo đảm sự đồng bộ, tiến độ, chất lượng của một dự án quy mô lớn, tính chất kỹ thuật cao.

Thống nhất đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Tây trên 76.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất với ý kiến của lãnh đạo 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa. Thống nhất ý kiến của các địa phương về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì nghiên cứu thực hiện dự án.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đặc biệt nhấn mạnh dự án cần thiết điều chỉnh tiến trình đầu tư trước năm 2030. Dự án sẽ mở ra không gian phát triển cho các địa phương sau sáp nhập; đóng vai trò quan trọng, tạo thuận lợi trong kết nối, đưa sản phẩm nông nghiệp đến các cảng biển, phát huy tiềm năng của các cảng biển tại 3 tỉnh, là trục xương sống kết nối qua các cửa khẩu, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Trên cơ sở thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), Bộ trưởng đề nghị các cơ quan liên quan của Bộ hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chuẩn bị phương án chi tiết báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm tính chính xác.

Bộ trưởng đề nghị ngay sau cuộc họp này, Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Thường trực Tỉnh ủy của 3 tỉnh cần có văn bản báo cáo Chính phủ, trong đó có cam kết bố trí vốn tham gia dự án. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp hoàn thiện hồ sơ để sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hóa giải bất cập trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Phương án lưu thông vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến được áp dụng vào cuối tuần này đang mang lại nhiều kỳ vọng cho người dân và giới tài xế

