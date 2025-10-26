HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Thông tin bổ ích cho người lao động ốm đau ở TP HCM

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Đối với người lao động đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu cũ, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm cấp lại theo mẫu mới cho họ

Theo quy định của Bộ Y tế, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nhằm xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật BHXH.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do bác sĩ, y sĩ làm việc trong các cơ sở y tế ghi và cấp cho người lao động tham gia BHXH. Trên đó có chữ ký, dấu đóng của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người đại diện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của người lao động phải đúng mẫu quy định - Ảnh 1.

Mẫu giấy nghỉ việc hưởng BHXH mới nhất (Mẫu số 7 phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT)

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được quy định trong phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT. 

Tuy nhiên, theo Sở Y tế TP HCM, thời gian qua, Sở đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người lao động về việc một số cơ sở y tế vẫn sử dụng mẫu cũ khi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, khiến họ gặp khó khăn trong quá trình đề nghị giải quyết chế độ ốm đau.

Do đó, vừa qua, Sở Y tế TP HCM gửi văn bản đến UBND phường, xã và các cơ sở y tế trực thuộc, yêu cầu sử dụng mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đúng theo mẫu số 7 phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh phải điền đầy đủ thông tin lên Cổng giám định BHXH.

Đối với các trường hợp đã cấp theo mẫu cũ, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm cấp lại theo mẫu mới khi người lao động có yêu cầu.

Theo Thông tư 25/2025/TT-BYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm trả giấy hẹn cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trong giấy hẹn phải nêu rõ thời gian cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và thực hiện việc cấp theo đúng thời gian trong giấy hẹn.

Trường hợp đã cấp mẫu cũ cho nhiều người lao động thuộc cùng một doanh nghiệp và doanh nghiệp có văn bản đề nghị thì cơ sở khám chữa bệnh chủ động phối hợp để thực hiện cấp lại tập trung, tạo thuận lợi và giảm bớt thủ tục hành chính cho người lao động.

Các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp giấy tờ không đúng quy định cần bổ sung thông tin vào giấy tờ đã cấp và đóng dấu treo của cơ sở theo quy định tại Thông tư 25/2025/TT-BYT, sau đó, gửi lại doanh nghiệp để thực hiện chế độ BHXH cho người lao động.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo các cơ sở khám chữa bệnh không được tự ý sửa đổi các cụm từ trong mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc các cách diễn đạt khác không đúng quy định, ví dụ như thay cụm từ "đại diện đơn vị" thành "đại diện bệnh viện"…


