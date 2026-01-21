HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin đáng chú ý vụ Thượng uý CSGT bị xe tông nhập viện

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thượng úy CSGT Công an tỉnh Quảng Trị bị xe máy tông trúng đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

VIDEO: Thượng úy CSGT bị xe kẹp 3 tông nhập viện

Sáng 21-1, lãnh đạo UBND xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết đã có báo cáo ban đầu từ cơ quan công an liên quan đến vụ Thượng úy CSGT Công an tỉnh này, gặp tai nạn trên đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, nhóm thanh, thiếu niên kẹp 3 trên xe máy BKS: 38AA-293.93, tông thẳng vào Thượng úy CSGT Phan Lâm Phương được xác định, gồm: Hoàng Gia Bảo (SN 2010, người cầm lái), Phan Trọng Bảo (SN 2009, cùng trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Kim Chi (SN 2010, trú xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Cú tông mạnh khiến Thượng úy Phương gãy chân trái và xương chậu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Nhóm thanh, thiếu niên trên xe máy bị xây xát nhẹ.

Thông tin đáng chú ý vụ Thượng úy CSGT bị xe tông nhập viện - Ảnh 1.

Hình ảnh Thượng úy CSGT trước khi ra hiệu lệnh dừng xe

Như Người Lao Động Online đã thông tin, khoảng 15 giờ 12 ngày 20-1, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Tuyên Sơn.

Phát hiện xe máy 38AA-293.93 chở 3 người (2 nam, 1 nữ) lưu thông theo hướng Bắc - Nam, Thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ lao thẳng, tông vào Thượng úy Phương, khiến nạn nhân văng ra lề đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và tổ chức điều tiết giao thông.

Vụ việc đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Quảng Trị: Nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Quảng Trị: Nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

(NLĐO) - Tài khoản bất ngờ nhận được 440 triệu đồng, nhân viên y tế ở Quảng Trị đã chủ động trình báo công an và trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Ca cấp cứu sinh tử vừa diễn ra ở Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới

(NLĐO) - Một ca cấp cứu sinh tử diễn ra tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) khi nam công nhân bị đinh bắn xuyên bụng, găm thủng ruột non.

Vì sao hàng loạt xe máy ở Quảng Trị "không cánh mà bay"?

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều xe máy của người dân ở Quảng Trị "không cánh mà bay". Manh mối từ những chiếc xe bị tháo vỏ dần hé lộ.

Quảng Trị đường Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế đi cấp cứu thông tin mới CSGT Quảng Trị THƯỢNG UÝ CSGT TÔNG NHẬP VIỆN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo