Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 19-1

TPHCM rực rỡ cờ hoa, hân hoan hướng về Đại hội XIV của Đảng

Sáng nay (19-1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên. Tại TPHCM, khắp nơi được trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng nhiều băng rôn, khẩu hiệu chào mừng sự kiện trọng đại này.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-ruc-ro-co-hoa-han-hoan-huong-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang-196260119113136436.htm

TPHCM hướng về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Trường Đại học Hoa Sen TPHCM có hiệu trưởng mới

Sáng 19-1, Hội đồng Trường Đại học Hoa Sen TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/truong-dh-hoa-sen-tphcm-co-hieu-truong-moi-19626011910184556.htm

Tết đến sớm trong ngôi nhà của anh Nguyễn Hữu Tín ở phường Phú An

Ngày 19-1, Công đoàn phường Phú An, TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà "Mái ấm Công đoàn" được tổ chức Công đoàn vận động, hỗ trợ xây cho đoàn viên Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1986, có địa chỉ tại tổ 9, khu phố Bến Giảng, phường Phú An.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tet-den-som-trong-ngoi-nha-cua-anh-nguyen-huu-tin-o-phuong-phu-an-tphcm-196260119105515849.htm

Anh Nguyễn Hữu Tín xúc động đón nhận căn nhà mới

Thuế TPHCM xử lý hàng chục ngàn hóa đơn bất hợp pháp

Theo Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 (trực thuộc Thuế TPHCM), việc cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về hóa đơn, gian lận trốn thuế đã giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hóa đơn điện tử.

Cụ thể, năm 2025, Thuế TPHCM đã rà soát 45.596 người nộp thuế thuộc diện cảnh báo, xử lý bằng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 341 trường hợp.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thue-tphcm-xu-ly-hang-chuc-ngan-hoa-don-bat-hop-phap-19626011911523537.htm#img-lightbox