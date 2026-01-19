HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Hoa Sen TPHCM có hiệu trưởng mới

Huế Xuân

(NLĐO) - Sáng 19-1, Hội đồng Trường ĐH Hoa Sen TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng.

Theo quyết định, PGS -TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen từ ngày 16-1-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, tân hiệu trưởng Nguyễn Hữu Huy Nhựt cho biết đã định hướng Trường ĐH Hoa Sen theo hướng đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, phát triển mô hình ĐH đổi mới và ứng dụng, lấy năng lực làm việc thực tiễn của sinh viên làm thước đo trung tâm.

"Nhà trường sẽ tăng cường hợp tác doanh nghiệp, đưa dự án thực tế, bài toán thật của thị trường vào chương trình đào tạo; chú trọng phát triển các năng lực cốt lõi như tư duy giải quyết vấn đề, sáng tạo, làm việc đa ngành và khả năng thích ứng trong môi trường số" - PGS - TS Huy Nhựt nhấn mạnh.

Tân hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen là ai - Ảnh 1.

PGS -TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt là nhà quản lý giáo dục và kinh tế có 30 năm gắn bó với giáo dục ĐH Việt Nam, được đánh giá cao ở khả năng kết nối học thuật, quản trị, phát triển con người.

Tân hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen là ai - Ảnh 2.

PGS -TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt nhận quyết định bổ nhiệm sáng 19-1

Song song đó, nhà trường sẽ đầu tư cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục, không gian học tập mở nhằm tạo môi trường để sinh viên học thật, làm thật, sáng tạo ngay trong quá trình học tập.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt lấy bằng tiến sĩ kinh tế tại ĐH Kinh tế TPHCM và được công nhận chức danh Phó Giáo sư vào năm 2015.

Xuất thân và trưởng thành từ ĐH Kinh tế TPHCM, PGS - TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý chủ chốt như Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế (2015–2020), trực tiếp tham gia quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy và xây dựng văn hóa ĐH trong môi trường học thuật chuẩn mực, yêu cầu cao về chất lượng.

Tân hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen là ai - Ảnh 3.

PGS - TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt chia sẻ với sinh viên tại lễ tốt nghiệp

Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm vai trò Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn Nguyễn Hoàng, tham gia xây dựng mô hình tổ chức và phát triển đội ngũ cho hệ thống giáo dục quy mô lớn, tích lũy kinh nghiệm quản trị giáo dục ở tầm hệ thống, linh hoạt và thích ứng với thị trường.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt từng là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, tham gia điều hành mô hình ĐH đa ngành theo hướng ứng dụng.

Tháng 11-2025, PGS - TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt tham gia Ban Giám hiệu Trường ĐH Hoa Sen với cương vị Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường, trực tiếp điều hành hoạt động chung của trường.

hiệu trưởng TPHCM Trường ĐH Hoa Sen tân hiệu trưởng
