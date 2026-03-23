Thời sự Chính trị

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 23-2: hơn 100 xe máy vi phạm vào "danh sách đen"

Thiện An

(NLĐO) - Trong ngày 23-2, tại TPHCM có nhiều thông tin thời sự như điều chỉnh giao thông ở khu đô thị mới Thủ Thiêm; nhu cầu mua bếp điện của người dân tăng vọt

Điều chỉnh giao thông ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

Từ sáng 23-3, một loạt tuyến đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được điều chỉnh giao thông. Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/xem-chi-tiet-lich-dieu-chinh-giao-thong-o-khu-do-thi-moi-thu-thiem-196260322215908514.htm

Thông tin mới về Thánh lễ an táng Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Ngày 23-3, Tổng Giáo phận Sài Gòn - TPHCM đã đăng cáo phó Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Theo nội dung cáo phó, Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 27-3-2026, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận.

Chỉ 15 phút, Đội CSGT Hàng Xanh ghi hình được 103 xe máy leo vỉa hè

Ngày 23-3, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã phạt nguội 103 xe máy đi trên vỉa hè đường Quang Trung, phường Gò Vấp.

Xe máy leo vỉa hè trên đường Quang Trung. Ảnh: Anh Vũ

Vì sao nhu cầu mua bếp điện tăng vọt?

Chị Nhi (phường Diên Hồng) cho biết gia đình chị quyết định mua bếp điện để thay thế tạm thời cho bếp gas. Trong khi đó, anh Tùng (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) đã quyết định chuyển hẳn sang sử dụng bếp điện nên chọn mua bếp đôi với giá khoảng 4 triệu đồng. Theo anh, thị trường hiện có nhiều mức giá khác nhau, từ vài triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, thậm chí trên 20 triệu đồng, tùy loại.

Nhu cầu mua bếp điện tăng vọt tại TPHCM

Hiệu trưởng không thể "vô can" nếu để xảy ra bạo lực học đường

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Theo đó, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường

Ngọc Sơn nói gì khi em trai trúng cử Đại biểu HĐND TPHCM?

Trong số 125 đại biểu trúng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, có cựu ca sĩ Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM. Ca sĩ Ngọc Sơn cho biết rất hãnh diện, hạnh phúc khi em trai của anh báo tin trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

2 anh em Ngọc Sơn, Ngọc Hải



