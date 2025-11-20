HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thông tin quan trọng khi đi đường cao tốc nối Huế - Đà Nẵng, người dân cần biết

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Phương án tổ chức giao thông tạm trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên nối Huế - Đà Nẵng sẽ được kéo dài thêm 15 ngày.

Chiều 20-11, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tổ chức giao thông tạm trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên thêm 15 ngày.

Cụ thể, các đoạn Km42+700 - Km42+800 và Km50+700 - Km50+800 trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (địa phận Đà Nẵng) tiếp tục tổ chức thông tuyến một làn xe.

Thông tin quan trọng khi đi cao tốc Huế - Đà Nẵng cần biết ngay - Ảnh 1.

Mưa lớn gây sạt lở liên tục trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Theo đó, tuyến cao tốc tiếp tục cấm các loại xe khách, xe tải trên sáu trục lưu thông, thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5 giờ ngày 21-11 đến 17 giờ ngày 5-12. Trong thời gian này, chỉ cho các phương tiện đủ điều kiện khác lưu thông trong khung giờ từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Sau thời gian 15 ngày sẽ đánh giá, nếu đủ điều kiện an toàn sẽ có phương án thông xe bình thường. Quá trình phân luồng giao thông tạm, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc QLDA cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh), cho hay những ngày vừa qua, trên địa bàn TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn kéo dài với lượng mưa hơn 400 mm.

Thông tin quan trọng khi đi cao tốc Huế - Đà Nẵng cần biết ngay - Ảnh 2.

Phương án tổ chức giao thông tạm trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được kéo dài thêm 15 ngày

Qua theo dõi, tại vị trí sạt trượt Km42+700 - Km42+800 vẫn còn sạt lở nhỏ với thời tiết đang còn mưa nên nguy cơ có thể hình thành cung trượt gây sạt lở lớn.

Ông Hiệp cho biết thêm mặc dù dự án vẫn bố trí người và thiết bị để theo dõi ứng trực kịp thời xử lý nhưng nếu các phương tiện lưu thông vào ban đêm sẽ tiềm ẩn việc không đảm bảo an toàn.

Trước đó Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tổ chức phân luồng giao thông một làn tại các vị trí sạt lở trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Theo đó, việc phân luồng thực hiện từ 6 giờ sáng 10-11 đến 6 giờ sáng 20-11, cấm các loại xe khách, xe tải trên sáu trục lưu thông.

Các loại phương tiện đủ điều kiện cũng chỉ được lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại những nút giao và các tuyến đường kết nối từ QL1A lên dự án, theo phương án phân luồng giao thông nêu trên để người dân được biết.

Tin liên quan

Ba thanh niên bị công an bắt giữ vì trộm cắp trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Ba thanh niên bị công an bắt giữ vì trộm cắp trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

(NLĐO) - Các đối tượng lái xe tải lên cao tốc La Sơn - Hoà Liên rồi ra tay trộm cắp các vật liệu xây dựng công trình ở những nơi không có ai trông coi.

Tây Ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài

(NLĐO) - Theo kế hoạch, dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài sẽ hoàn thành toàn tuyến để đưa vào khai thác vào năm 2027

Đoạn kết của câu chuyện bé trai trần truồng ở trạm dừng cao tốc tại Trung Quốc

(NLĐO) – Giới chức Trung Quốc lên tiếng sau đoạn video ghi lại cảnh một bé trai bò bằng tay chân, không hề mặc quần áo tại một trạm dừng trên đường cao tốc.

phương tiện lưu thông đường Hồ Chí Minh mưa lớn kéo dài phân luồng giao thông cao tốc La Sơn - Hòa Liên
