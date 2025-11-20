Chiều 20-11, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tổ chức giao thông tạm trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên thêm 15 ngày.

Cụ thể, các đoạn Km42+700 - Km42+800 và Km50+700 - Km50+800 trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (địa phận Đà Nẵng) tiếp tục tổ chức thông tuyến một làn xe.

Mưa lớn gây sạt lở liên tục trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Theo đó, tuyến cao tốc tiếp tục cấm các loại xe khách, xe tải trên sáu trục lưu thông, thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5 giờ ngày 21-11 đến 17 giờ ngày 5-12. Trong thời gian này, chỉ cho các phương tiện đủ điều kiện khác lưu thông trong khung giờ từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Sau thời gian 15 ngày sẽ đánh giá, nếu đủ điều kiện an toàn sẽ có phương án thông xe bình thường. Quá trình phân luồng giao thông tạm, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc QLDA cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh), cho hay những ngày vừa qua, trên địa bàn TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn kéo dài với lượng mưa hơn 400 mm.

Phương án tổ chức giao thông tạm trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được kéo dài thêm 15 ngày

Qua theo dõi, tại vị trí sạt trượt Km42+700 - Km42+800 vẫn còn sạt lở nhỏ với thời tiết đang còn mưa nên nguy cơ có thể hình thành cung trượt gây sạt lở lớn.

Ông Hiệp cho biết thêm mặc dù dự án vẫn bố trí người và thiết bị để theo dõi ứng trực kịp thời xử lý nhưng nếu các phương tiện lưu thông vào ban đêm sẽ tiềm ẩn việc không đảm bảo an toàn.

Trước đó Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tổ chức phân luồng giao thông một làn tại các vị trí sạt lở trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Theo đó, việc phân luồng thực hiện từ 6 giờ sáng 10-11 đến 6 giờ sáng 20-11, cấm các loại xe khách, xe tải trên sáu trục lưu thông.

Các loại phương tiện đủ điều kiện cũng chỉ được lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại những nút giao và các tuyến đường kết nối từ QL1A lên dự án, theo phương án phân luồng giao thông nêu trên để người dân được biết.