Ba thanh niên bị công an bắt giữ vì trộm cắp trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Ngày 16-11, Công an xã Khe Tre, TP Huế cho biết đã bắt tạm giam các đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại công trình xây dựng thuộc dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hoà Liên đi qua địa bàn xã này.

Các đối tượng tại hiện trường xảy ra vụ trộm cắp. Ảnh: Công an xã Khe Tre.

Trước đó, vào ngày 14-11, điều tra viên bố trí tại Công an xã Khe Tre đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đối với Trần T. (SN 2000) và Trần Văn P. (SN 2007); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thúc B. (SN 2002), cả 3 người này đều trú phường Thanh Thuỷ, TP Huế để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Chiếc xe tải mà 3 đối tượng dùng để đi ăn trộm.

Trước đó, vào rạng sáng 23-9 và 25-9, nhóm 3 đối tượng này đã sử dụng ô tô tải di chuyển từ phường Thanh Thủy lên cao tốc La Sơn - Hoà Liên nhằm vào các công trình đang xây dựng trên tuyến để trộm cắp vật tư của các đơn vị thi công.

Khi đến khu vực cầu Cây Xoài tại Km15+558, lợi dụng không có người trông coi, các đối tượng lén lút lấy trộm sắt thép, vật tư phục vụ thi công và vận chuyển khỏi hiện trường nhằm tiêu thụ.

Qua công tác nắm tình hình, tổ phòng chống tội phạm Công an xã Khe Tre đã nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ nhóm đối tượng nói trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.