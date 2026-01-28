HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin TPHCM ngày 28-1: Cháy lớn tại xưởng pallet nhựa; Công an bắt giữ 3 người bán chất kịch độc

Thiện An

(NLĐO) - Cũng trong ngày 28-1, Công an xã Hiệp Phước, TPHCM cho biết vừa phối hợp với Agribank kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo để bảo vệ tài sản người dân

Cháy lớn tại xưởng pallet nhựa

Công an xã Đông Thạnh, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng pallet nhựa nằm trên đường Đông Thạnh 8-1. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chay-lon-xuong-pallet-nhua-o-tphcm-196260128153904686.htm

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Cùng ngày, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng ở đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè (đoạn gần đường Huỳnh Tất Phát).

Xem thông tin chi tiết tại đây: 

https://nld.com.vn/vu-chay-xe-bon-cho-xang-o-tphcm-lan-sang-1-xuong-196260128135125697.htm

Hiện trường vụ cháy xe bồn

Thông tin mới vụ một phường không được bàn giao hồ sơ, tài liệu sau sáp nhập

Liên quan đến thông tin UBND phường Bình Phú chưa được UBND phường Phú Định bàn giao hồ sơ, tài liệu, ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, đã có phản hồi với phóng viên Báo Người Lao Động.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thong-tin-moi-vu-mot-phuong-tai-tphcm-khong-duoc-ban-giao-ho-so-tai-lieu-sau-sap-nhap-196260128062610178.htm

Những thông tin quan trọng về Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề Xuân gắn kết, mang đến một hành trình mùa xuân với ngôn ngữ của hoa, ánh sáng và nghệ thuật thị giác.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/bo-tui-nhung-thong-tin-quan-trong-ve-hoi-hoa-xuan-phu-my-hung-nam-nay-196260128075548681.htm

Vì sao chưa thể thực hiện xét tuyển vào lớp 10?

TPHCM sẽ có lộ trình chuyển sang xét tuyển lớp 10 khi đủ trường lớp. Hiện nay, do chưa đáp ứng đủ cơ sở vật chất nên vẫn phải tổ chức thi tuyển.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/giam-doc-so-gd-dt-tphcm-ly-giai-chua-the-thuc-hien-xet-tuyen-vao-lop-10-196260128153051383.htm

Công an kịp ngăn chặn vụ lừa đảo lên đến 199 triệu đồng

Ngày 28-1, thông tin từ Công an xã Hiệp Phước, TPHCM cho biết vừa phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) kịp chặn lừa đảo, bảo vệ tài sản người dân.

- Ảnh 2.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-kip-ngan-chan-de-nguoi-dan-khong-phai-mat-199-trieu-dong-196260128161119505.htm

Công an bắt 3 người bán chất kịch độc cho các phòng nha khoa

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Tăng Hoàng Vinh (SN 1983), Võ Thị Thu Oanh (SN 1976) và Tăng Thị Mỹ Hòa (SN 1978) để điều tra về tội "Sản xuất, mua bán trái phép chất độc".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-bat-3-nguoi-ban-chat-kich-doc-cho-cac-phong-nha-khoa-19626012813524555.htm

- Ảnh 3.

Công an TPHCM thu giữ tang vật


lừa đảo TPHCM cháy công an xã
