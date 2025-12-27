HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 27-12: HĐND "không né việc khó"; Trường học cảnh báo lừa đảo

NGUYỄN PHAN

(NLĐO) - Vận hành nền tảng "HĐND TPHCM số"; Nhiều kiểu hút khách "độc, lạ" của các hàng quán... là những tin nổi bật tại TPHCM ngày 27-12

Bí thư Thành ủy: HĐND TPHCM giám sát với tinh thần "không né tránh việc khó, không chờ đợi việc mới"

Ngày 27-12, tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã cùng nhìn lại hoạt động của HĐND TPHCM Khóa X qua bộ phim tư liệu, từ những khó khăn, thách thức đầu nhiệm kỳ đến các kết quả nổi bật đạt được suốt nhiệm kỳ.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 27-12: - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị HĐND thành phố phát huy những kết quả đạt được và chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới

Nhìn lại chặng đường đặc biệt của nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị HĐND thành phố cần đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Đưa vào vận hành nền tảng "HĐND số" và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM

Sáng 27-12, tại Hội nghị tổng kết công tác khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM chính thức công bố và đưa vào vận hành nền tảng "HĐND số" cùng Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoạt động chuyển đổi số của cơ quan dân cử.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 27-12: - Ảnh 2.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo Trung ương và TPHCM ấn nút ra mắt nền tảng "HĐND số TPHCM"

TPHCM: Trường học cảnh báo khẩn về việc mạo danh học sinh để lừa đảo

Nhiều phụ huynh, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) nhận được các cuộc gọi mạo danh học sinh của trường để lừa đảo.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 27-12: - Ảnh 3.

Trường THPT Bùi Thị Xuân phát đi cảnh báo khẩn đến phụ huynh, học sinh toàn trường

TPHCM: Xe máy va chạm xe khách làm chết người, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TPHCM giữa xe máy và xe khách khiến một bà cụ 75 tuổi tử vong tại chỗ.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 27-12: - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn

Công đoàn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người lao động

Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ nhất, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa chương trình "Phúc lợi đoàn viên", ngày 27-12, Công đoàn phường Hiệp Bình phối hợp với Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh tổ chức tầm soát sức khỏe cho đoàn viên - lao động năm 2025.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 27-12: - Ảnh 5.

Người lao động được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Những kiểu hút khách "độc lạ", ít tốn kém của nhiều hàng quán ở TPHCM

Giữa bối cảnh quán xá san sát nhau, làm thế nào để nổi bật, thu hút khách là vấn đề mà chủ quán nào cũng phải vắt óc suy nghĩ. Gần đây, nhiều quán dùng bảng hiệu và bảng thông báo để gây chú ý.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 27-12: - Ảnh 6.

Quán trà sữa mới mở ở đường Vạn Kiếp


