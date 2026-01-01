HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thủ đoạn của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng hàng chục đồng phạm đã lợi dụng mạng xã hội để cưỡng đoạt số tiền lớn của hàng trăm người

Ngày 1-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Nguyễn Thanh Hải ("hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) cùng 40 đối tượng với 5 tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán người"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đây là chuyên án thực hiện theo chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM về việc đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại các bến xe trên địa bàn thành phố và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp.

Tổ chức cho 900 người xuất cảnh

Tháng 10-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây "Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép".

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM. đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh.

- Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) cùng 2 đồng phạm

Đồng thời, Công an TPHCM phối hợp giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam; hiện tiếp tục truy bắt, mở rộng điều tra, làm rõ xử lý.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Các đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Khi có người đồng ý, nhóm này chuyển thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại, địa điểm đón đầu mối tại Việt Nam để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

- Ảnh 2.

Chuyên án đã bắt 41 người

Tại Việt Nam, đối tượng Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, lập nhóm trên mạng xã hội với nhiều tài xế xe ô tô.

Các tài xế nhận chở người từ TPHCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc khách sạn làm điểm trung chuyển. Để che giấu hoạt động, nhóm được lập mới theo mỗi tháng và thu phí thành viên.

Sau khi tập kết tại điểm hẹn, các đối tượng sử dụng xe ôm, đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới để đưa người sang Campuchia.

Phía Campuchia tiếp nhận và đưa người vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý. Bước đầu xác định, chỉ tính từ tháng 10-2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan.

- Ảnh 3.

Tổ chức cho 900 người xuất cảnh

Nhận định đây là đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, Ban Chuyên án tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Công an TPHCM phát hiện Nguyễn Thanh Hải (Hải hiệp sĩ) là đối tượng cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Thủ đoạn hoạt động tinh vi
- Ảnh 4.

Các đối tượng hoạt động khá tinh vi

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền".

Thực tế, khi thân nhân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu "giải cứu" tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải trên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân. Đây là thủ đoạn quảng bá, tìm "khách hàng" cho hành vi phạm tội.

Sau khi xác định được người cần "giải cứu" đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ.

Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch. Các đối tượng khai nhận, tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính.

Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng. Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này.

Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

