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Sức khỏe

Thu hồi thực phẩm chức năng, kẹo nghi có dị vật

N.Dung

(NLĐO) - Hai sản phẩm Nature’s Own và kẹo Allen’s INSIDE OUTS bị thu hồi tại Úc do nguy cơ lẫn dị vật. Bộ Y tế yêu cầu rà soát, cảnh báo người tiêu dùng.

Ngày 4-6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TPHCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc cảnh báo, thu hồi một số sản phẩm thực phẩm chức năng và kẹo có nguy cơ mất an toàn.

Thực phẩm chức năng, kẹo bị thu hồi vì nghi có mảnh kính - Ảnh 1.

Sản phẩm Nature’s Own và kẹo Allen’s INSIDE OUTS bị cảnh báo thu hồi do nguy cơ mất an toàn. Ảnh: VFA

Theo đó, Cơ quan quản lý dược phẩm Úc (TGA) cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm.

TGA nhấn mạnh rằng mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống, mà có thể xuất hiện trong chai đựng. Hai sản phẩm bị thu hồi cụ thể gồm Nature's Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937 và có hạn sử dụng tháng 4-2028 và Nature's Own Magnesium Glycinate 1150mg (loại 300 viên), số lô 1665576 và cũng có hạn sử dụng là tháng 4-2028.

Hai sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Úc từ ngày 7-5-2026. Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với hai sản phẩm này tại Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục đề nghị các địa phương rà soát việc công bố sản phẩm; làm việc với các đơn vị liên quan (nếu có) để thông báo ngừng sử dụng, tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; đồng thời báo cáo số lượng nhập khẩu, tiêu thụ, tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý trước ngày 18-6.

Cục cũng yêu cầu tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) về việc cảnh báo sản phẩm kẹo Allen's INSIDE OUTS 130g bị thu hồi tại Úc.

Thực phẩm chức năng, kẹo bị thu hồi vì nghi có mảnh kính - Ảnh 2.

Kẹo Allen’s INSIDE OUTS 130g bị thu hồi do phát hiện có dị vật. Ảnh: VFA

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Úc - New Zealand (FSANZ), một số lô kẹo này bị phát hiện có dị vật. Sản phẩm có hạn sử dụng ngày 30-6-2027, thuộc các mã lô 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941, 6088T941, được bán phổ biến tại các hệ thống siêu thị lớn ở Úc.

Cục An toàn thực phẩm cho biết mặt hàng kẹo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, đề nghị cơ quan này xem xét, xử lý theo quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

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