Thể thao

Thủ môn David Raya giành "Găng tay vàng" thứ ba trong sự nghiệp

Đông Linh (theo Premier League, Arsenal)

(NLĐO) - David Raya giành giải "Găng tay vàng Ngoại hạng Anh"mùa 2025-2026 với 18 trận giữ sạch lưới cho Arsenal, mùa thứ 3 liên tiếp đoạt danh hiệu này.

Màn trình diễn ổn định của David Raya trong khung thành là một trong những yếu tố quan trọng giúp Arsenal duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa này. Thủ môn người Tây Ban Nha đã có 18 trận giữ sạch lưới sau 36 lần ra sân tại giải đấu và chắc chắn kết thúc mùa giải với vị trí số 1 ở hạng mục này dù Premier League vẫn còn ba vòng đấu.

Thủ môn David Raya năm thứ ba liên tiếp giành "Găng tay vàng" - Ảnh 1.

David Raya giữ sạch lưới trước West Ham vòng 36 Ngoại hạng Anh

Đối thủ bám đuổi gần nhất với Raya là Gianluigi Donnarumma của Man City với 14 trận sạch lưới. Tuy nhiên, do Man City chỉ còn ba trận chưa đấu nên thủ thành người Ý không còn khả năng vượt qua ngôi sao của Arsenal.

Xếp sau bộ đôi này là Jordan Pickford (Everton) và Dean Henderson (Crystal Palace) cùng có 11 trận giữ sạch lưới, trong khi Djordje Petrovic của Bournemouth sở hữu 10 trận.

Thủ môn David Raya năm thứ ba liên tiếp giành "Găng tay vàng" - Ảnh 2.

Raya giữ nguyên vẹn khung thành phân nửa số trận Ngoại hạng Anh mùa này

Đây là lần thứ ba liên tiếp, Raya giành "Găng tay vàng" kể từ khi gia nhập Arsenal từ Brentford năm 2023. Ở mùa đầu tiên khoác áo "Pháo thủ", anh giữ sạch lưới 16 trận. Mùa trước, Raya chia sẻ danh hiệu với Matz Sels của Nottingham Forest khi cả hai cùng có 13 trận không để thủng lưới.

Raya hiện trở thành thủ môn thứ tư trong lịch sử Premier League có ba mùa liên tiếp giành "Găng tay vàng", sau Pepe Reina (Liverpool, 2006-2008), Joe Hart (Man City, 2011-2013) và Ederson (Man City, 2020-2022).

Thủ môn David Raya năm thứ ba liên tiếp giành "Găng tay vàng" - Ảnh 3.

Một pha cứu thua ấn tượng của David Raya trước West Ham

Với ba danh hiệu đã có, thủ thành 30 tuổi chỉ còn kém kỷ lục bốn lần đoạt "Găng tay vàng" do Petr Cech và Joe Hart cùng nắm giữ đúng một lần chiến thắng nữa.

Raya cũng là thủ môn thứ ba của Arsenal đoạt giải thưởng này kể từ khi danh hiệu được giới thiệu ở mùa 2004-2005. Trước anh, Wojciech Szczesny từng đồng sở hữu giải thưởng mùa 2013-2014 với Petr Cech, còn chính huyền thoại người CH Czech giành danh hiệu trong màu áo Arsenal mùa 2015-2016.

Thủ môn David Raya năm thứ ba liên tiếp giành "Găng tay vàng" - Ảnh 4.

David Raya nắm giữ nhiều kỷ lục làng cầu Anh dành cho thủ môn

Không chỉ nổi bật ở mùa giải năm nay, Raya còn là thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất Premier League kể từ mùa 2021-2022 với tổng cộng 67 trận, vượt xa Alisson Becker của Liverpool (59 trận) cũng như Jordan Pickford và Ederson (cùng 51 trận).

Phong độ ổn định của Raya tiếp tục cho thấy anh đang là một trong những thủ môn xuất sắc và đáng tin cậy nhất bóng đá Anh hiện tại.

