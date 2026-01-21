HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Sau bản hit 100 triệu view, Anh Quân Idol thừa thắng xông lên

Thùy Trang

(NLĐO) - Sở hữu bản hit 100 triệu view "E là không thể", Anh Quân Idol tiếp tục chinh phục khán giả bằng "Trong mắt em có".

Anh Quân Idol, chủ nhân bản hit 100 triệu view "E là không thể" gây bão

Sau bản hit 100 triệu view, Anh Quân Idol thừa thắng xông lên - Ảnh 1.

Sau bản hit 100 triệu view "E là không thể", Anh Quân Idol có màn ra mắt đầy cuốn hút tại phòng trà Cat&Mouse Live Music (37B Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hoà, TP HCM)

Sau bản hit "E là không thể" đạt 100 triệu view, cái tên Anh Quân Idol cũng trở thành hiện tượng khắp mạng xã hội. Thừa thắng xông lên, Anh Quân Idol vừa có buổi ra mắt sản phẩm mới "Trong mắt em có" (do Đạt G sáng tác) tại phòng trà Cat&Mouse Live Music (37B Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hoà, TP HCM) thu hút sự chú ý.

Anh Quân Idol xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, trầm lắng, tập trung hoàn toàn vào diễn xuất nội tâm và giọng hát. Không cao trào kịch tính, không nước mắt cũng chẳng rõ tiếng cười, "Trong mắt em có" chậm rãi dẫn người xem đi qua những khoảng lặng - nơi mỗi khán giả có thể tự tìm thấy một phần câu chuyện của mình. "Tôi muốn người xem tự hỏi mình đang ở đâu trong ánh mắt của người mình yêu"- Anh Quân Idol chia sẻ.

Sau bản hit 100 triệu view, Anh Quân Idol thừa thắng xông lên - Ảnh 2.

"Trong mắt em có" sẽ là một bản hit nữa của nhạc Việt?

Anh Quân Idol cho biết: "Có những mối quan hệ không kết thúc bằng chia tay, mà kết thúc bằng những thay đổi trong tư tưởng. Tôi không muốn kể thay câu chuyện của ai, mà chỉ mong khi xem MV, mỗi người sẽ tự hỏi: trong mắt người kia, mình đang còn ở vị trí đầu tiên".

Sự đồng cảm này cũng là lý do nam ca sĩ quyết định hợp tác cùng nhạc sĩ Đạt G - người nổi tiếng với những sáng tác khai thác sâu cảm xúc hậu chia tay và những khoảng trống trong tình yêu.

Phát hành theo hướng ngược dòng - tạo hiệu ứng tò mò trên mạng xã hội

"Trong mắt em có" được phát hành theo cách khá đặc biệt khi không quảng bá rầm rộ trước thời điểm ra mắt, không countdown (đếm ngược thời gian) ồn ào. Thay vào đó, Anh Quân Idol lựa chọn cách tiếp cận chậm rãi, để khán giả tự tìm đến ca khúc thông qua cảm xúc và những giai điệu chạm đến trái tim.

Sau bản hit 100 triệu view, Anh Quân Idol thừa thắng xông lên - Ảnh 3.

Anh Quân Idol sở hữu một giọng hát đẹp

Ngay sau khi ra mắt, nhiều đoạn trích của bài hát nhanh chóng được lan truyền trên TikTok và Facebook, đặc biệt là các video reaction, cover và những chia sẻ cá nhân xoay quanh câu hỏi: "Trong mắt em, anh còn lại điều gì? - MV này không chạy theo xu hướng thị trường, "Trong mắt em có" là sản phẩm cho thấy sự chín muồi trong lựa chọn âm nhạc của Anh Quân Idol: tiết chế, tinh tế và đặt cảm xúc thật lên hàng đầu.

Ca khúc không hướng đến sự bùng nổ tức thời, mà lựa chọn ở lại lâu hơn trong tâm trí người nghe - giống như cách những ký ức tình yêu vẫn âm thầm tồn tại.

Anh Quân Idol chia sẻ, đây là sản phẩm anh lựa chọn để trở lại sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng: "Có những giai đoạn, người nghệ sĩ cần im lặng để hiểu mình muốn nói gì tiếp theo".

Sau bản hit 100 triệu view, Anh Quân Idol thừa thắng xông lên - Ảnh 4.

Sự trở lại của Anh Quân Idol sau thời gian dài im ắng tạo chú ý

Sự trở lại lần này cho thấy Anh Quân Idol không chạy theo sự bùng nổ tức thời, mà tập trung xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ cảm xúc, ổn định và lâu dài. Sự trở lại lần này không phải để "nhắc lại quá khứ", mà là lời khẳng định cho một hành trình âm nhạc dài hơi hơn - nơi Anh Quân Idol chọn ở lại với khán giả bằng cảm xúc thật, thay vì sự ồn ào ngắn hạn.

Anh Quân Idol E là không thể bản hit 100 triệu view Anh Quân Idol trở lại
