Thể thao

Thử thách khó của U23 Việt Nam

TƯỜNG PHƯỚC

U23 Việt Nam đã tiến hành "mổ băng" để nghiên cứu ưu khuyết điểm của U23 Jordan - đối thủ trong lượt trận đầu tiên vòng bảng Giải U23 châu Á 2026

Đội tuyển U23 Việt Nam ra quân vòng chung kết (VCK) Giải U23 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U23 Jordan lúc 18 giờ 30 phút ngày 6-1. Đây là thử thách khó đối với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Mục tiêu giành chiến thắng

Tham dự sân chơi kỳ này, U23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ trẻ nhưng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khát khao tái lặp kỳ tích đoạt ngôi á quân tương tự mùa giải năm 2018. Có thứ hạng FIFA thấp nhất trong 4 đội ở bảng A nhưng các tuyển thủ U23 Việt Nam không thua kém đối phương về nền tảng thể lực cũng như thể hình. Để vận hành nhuần nhuyễn lối chơi kiểm soát bóng, chủ động tấn công, những tài năng Việt Nam liên tục được cọ xát, trau dồi kỹ năng pressing, tăng cường thể lực trong 2 năm vừa qua.

Trước ngày ra quân giải đấu, U23 Việt Nam đã thi đấu giao hữu với U23 Syria và thu được những kết quả tích cực về mặt chuyên môn. Đối mặt thử thách khó tại Giải U23 châu Á 2026, thầy trò ông Kim đã tích cực rèn luyện khả năng phòng ngự từ xa, chống bóng bổng, bóng dài. "Không chiến" là vũ khí tối ưu của các đội bóng khu vực Tây Á. Ban huấn luyện U23 Việt Nam đánh giá cao thể hình và khả năng càn lướt của các cầu thủ trẻ Jordan. Tuy nhiên, toàn đội khẳng định mục tiêu của U23 Việt Nam là giành 3 điểm trong ngày ra quân để tạo đà tâm lý cho hành trình tiến sâu vào giải.

Trải qua một năm thi đấu thành công nhưng U23 Việt Nam bị hao hụt lực lượng trước thềm VCK Giải U23 châu Á 2026. Hai trụ cột Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Thanh Nhàn tái phát chấn thương trong đợt tập huấn ở Qatar, bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Song, hàng công U23 Việt Nam sở hữu nhiều chân sút cũng như phương án thay thế. Nổi bật trong số đó có Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất SEA Games 33 và Giải U23 Đông Nam Á 2025. HLV Kim Sang-sik xây dựng đấu pháp chiến thuật với Đình Bắc là mắt xích quan trọng trong khâu vận hành.

Trong màu áo CLB chủ quản tham dự AFC Champions League Two 2025-2026, Đình Bắc từng khiến các đội bóng mạnh ở châu Á ngao ngán khi phô diễn kỹ thuật cá nhân và kỹ năng dứt điểm đa dạng. Kinh nghiệm được đúc kết ở sân chơi châu lục mùa giải vừa qua sẽ giúp bản lĩnh thi đấu của Đình Bắc trở nên vững vàng, xứng với vai trò thủ lĩnh hàng công đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải U23 châu Á kỳ này.

Thử thách khó của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển U23 Việt Nam đã hoàn thiện nhân lực, sẵn sàng đối đầu U23 Jordan. (Ảnh: VFF)

Đội bóng giàu kinh nghiệm

Jordan là đội bóng có thâm niên tham dự VCK Giải U23 châu Á 2026 với 7 lần góp mặt. Thành tích tốt nhất mà đội bóng này đạt được là hạng ba chung cuộc vào năm 2013. Nhưng trong 2 mùa gần nhất, U23 Jordan không thể vượt qua vòng đấu bảng.

Với thành tích toàn thắng, ghi 19 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần ở vòng loại, U23 Jordan thể hiện tham vọng tiến sâu vào Giải U23 châu Á 2026. U23 Jordan mang tới VCK Giải U23 châu Á 2026 gồm 100% cầu thủ chơi bóng ở giải quốc nội. Nổi bật trong số đó có tiền đạo Awda Al-Fakhoury - chân sút chủ lực đã ghi 5 bàn ở vòng loại và làm tung lưới U23 Nhật Bản - nhà đương kim vô địch Giải U23 châu Á - trong trận giao hữu ngày 1-1.

HLV Kim Sang-sik cho rằng trận đầu tiên của một giải đấu luôn mang lại nhiều bỡ ngỡ và áp lực sẽ khiến các đội bóng chậm bắt nhịp cũng như khó triển khai đúng ý đồ chiến thuật. Do vậy, U23 Việt Nam cần nhạy bén đánh giá thực lực đối phương sau 15 phút đầu trận để lên phương án thi đấu, biết chuyển đổi trạng thái phù hợp với cục diện, diễn biến trên sân. Ở giải đấu cấp châu lục, các học trò của ông Kim nằm "chiếu dưới" nên cần chắt chiu cơ hội để ghi bàn và hạn chế sai lầm khi phòng thủ. 

Tại bảng A, chủ nhà Ả Rập Saudi được đánh giá là ứng viên giành vé vào tứ kết và suất còn lại là sự cạnh tranh giữa Việt Nam, Jordan, Kyrgyzstan. Vì vậy, kết quả trận ra quân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam.

Thử thách khó của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Ngọc Linh, AFC; Đồ họa: Vệ Loan

Tin liên quan

Ngôi sao U23 Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thông số trước thềm giải châu Á

Ngôi sao U23 Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thông số trước thềm giải châu Á

(NLĐO) - Thủ môn Trần Trung Kiên đang thu hút sự chú ý khi vào nhóm dẫn đầu giải về chiều cao ở giải đấu châu lục.

U23 Việt Nam chốt danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2026

(NLĐO) - Chiều ngày 5-1, HLV trưởng Kim Sang-sik công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik nói gì trước ngày U23 Việt Nam ra quân VCK châu Á 2026?

(NLĐO) - Trong buổi họp báo hôm 5-1, trước ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik tự tin khẳng định U23 Việt Nam sẽ lọt vào tứ kết.

Đông Nam Á Ả Rập Saudi đội tuyển u23 việt nam U23 châu Á U23 Jordan U23 Việt Nam
