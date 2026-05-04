Giáo dục

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nêu lý do không thể biên soạn bộ SGK mới dùng chung cả nước

Minh Chiến

(NLĐO)- Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ dùng chung bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Chiều 4-5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đã đặt câu hỏi về việc triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2026-2027.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nêu lý do không thể biên soạn bộ sách giáo khoa mới dùng chung cả nước? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thông tin về việc triển khai sách giáo khoa thống nhất. Ảnh: Nhật Bắc

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Ngọc Thưởng cho biết Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và Nghị quyết 281 ngày 15-9-2025 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 đều nêu thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung và tiến tới đến năm 2030 miễn phí toàn bộ sách giáo khoa.

Trên cơ sở đó, Bộ GD-ĐT đã triển khai khẩn trương từ những tháng cuối của năm 2025. Theo ông Thưởng, hiện cả nước đang có ba bộ sách giáo khoa theo chủ trương xã hội hóa, gồm bộ sách Cánh diều, bộ Chân trời sáng tạo, và bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Để biên soạn một bộ sách giáo khoa mới, theo ông Thưởng, do thời gian chỉ còn vài tháng nên không đủ để thực hiện, bởi việc này cần khoảng 2-3 năm, huy động nhiều tác giả.

Do đó, Bộ GD-ĐT đã thành lập tổ nghiên cứu và tham khảo ý kiến của các sở giáo dục đào tạo, ý kiến chuyên gia và ban hành các nguyên tắc và tiêu chí, từ đó đi đến thống nhất chọn một trong ba bộ sách này là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Đến ngày 26-12-2025, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã phê duyệt đây là bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho cả nước kể từ năm học 2026-2027.

Về việc triển khai cụ thể, theo Thứ trưởng, Bộ GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn các Sở GD-ĐT thống nhất sử dụng bộ sách này. Bộ GD-ĐT cũng đã triển khai hiệu chỉnh những sách giáo khoa này, đặc biệt khi thay đổi chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp nên địa giới hành chính điều chỉnh. Đến nay, các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đã điều chỉnh xong.

Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn, phát hành với mục tiêu đảm bảo muộn nhất trước 20 ngày khi vào năm học là có đầy đủ sách giáo khoa cho các trường và cho giáo viên. Đến thời điểm này, 5/7 miền của Nhà xuất bản Giáo dục đã nhập kho xong và công bố giảm giá sách trung bình 13,3%.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo tập huấn cho giáo viên để sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất. Như vậy, bắt đầu vào năm học mới 2026-2027, chúng ta thống nhất một bộ sách giáo khoa, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Bảo đảm sách giáo khoa dùng chung toàn quốc

