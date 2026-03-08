HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: Không có máu, bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó cứu người

Hải Yến

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn máu trong công tác khám, chữa bệnh.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chia sẻ tại chương trình hiến máu tình nguyện "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ 18, do Báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức, ngày 8-3.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: Không có máu, bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó cứu người bệnh - Ảnh 1.
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: Không có máu, bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó cứu người bệnh - Ảnh 2.

Chương trình đã thu hút 5.000 người tham gia

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn máu trong công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp cấp cứu, chấn thương và đa chấn thương.

Theo ông, máu là yếu tố không thể thiếu trong điều trị. Nếu không có máu, dù bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó có thể triển khai đầy đủ các phương pháp để cứu người bệnh, nhất là những trường hợp chấn thương nặng.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: Không có máu, bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó cứu người bệnh - Ảnh 3.

Máu là yếu tố không thể thiếu trong điều trị

Thực tế cho thấy, sau Tết Nguyên đán thường là thời điểm nhiều cơ sở y tế rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ. Vì vậy, chương trình "Chủ Nhật Đỏ" được tổ chức trong giai đoạn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị cho người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định bảo đảm nguồn máu cho khám, chữa bệnh là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành y tế trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn máu ổn định, cần có sự chung tay của toàn xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: Không có máu, bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó cứu người bệnh - Ảnh 4.
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: Không có máu, bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó cứu người bệnh - Ảnh 5.

Với tinh thần xung kích, các bạn trẻ không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu mà còn tích cực lan tỏa thông điệp nhân văn này thông qua mạng xã hội, các câu lạc bộ và nhóm thiện nguyện.

Theo ông, các hoạt động vận động hiến máu cần được tổ chức thường xuyên, liên tục chứ không chỉ dừng lại ở các chiến dịch ngắn hạn. Bên cạnh hiến máu toàn phần, ngành y tế cũng khuyến khích người dân tham gia hiến tiểu cầu và mở rộng nguồn người hiến đối với các nhóm máu hiếm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị.

Đánh giá về phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng hoạt động này đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Công tác vận động được triển khai hiệu quả nhờ sự phối hợp của nhiều tổ chức, trong đó có Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan truyền thông cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: Không có máu, bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó cứu người bệnh - Ảnh 6.

Chương trình còn có sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu nhằm kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, tích cực tham gia hiến máu.

"Nhờ sự chung tay của toàn xã hội, nhiều năm qua chúng ta hầu như không xảy ra tình trạng thiếu máu nghiêm trọng ảnh hưởng đến công tác điều trị, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân" - Thứ trưởng chia sẻ.

Ông cũng đánh giá cao vai trò của thanh niên, sinh viên – lực lượng nòng cốt trong phong trào hiến máu tình nguyện. Với tinh thần xung kích, các bạn trẻ không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu mà còn tích cực lan tỏa thông điệp nhân văn này thông qua mạng xã hội, các câu lạc bộ và nhóm thiện nguyện.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ 18, cho biết sau 18 năm tổ chức, chương trình đã vận động được hàng trăm nghìn đơn vị máu trên cả nước, góp phần kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan rộng.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu; trao 100 suất học bổng cho sinh viên tích cực tham gia hiến máu nhiều lần; đồng thời tặng 20 bộ máy tính cho hội sinh viên các trường đại học tại TPHCM nhằm hỗ trợ hoạt động học tập và phong trào sinh viên.

Chương trình hiến máu tình nguyện "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ 18, diễn ra tại Trường Đại học Văn Hiến (TPHCM), thu hút hơn 5.000 sinh viên và bạn trẻ đến từ khoảng 20 trường đại học trên địa bàn thành phố tham gia.

Từ sáng sớm, hàng nghìn sinh viên đã tham gia diễu hành cổ động hiến máu với cờ phướn và băng rôn đỏ rực các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức, tạo nên bầu không khí sôi nổi trước giờ khai mạc.

Trước đó, ngày 7-3, ban tổ chức cũng trao tặng các căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh và gia đình chính sách tại TPHCM, tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn và tinh thần vì cộng đồng mà "Chủ Nhật Đỏ" duy trì trong nhiều năm qua.


