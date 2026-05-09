Thời sự Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo điều động lãnh đạo cấp phó đang vượt quy định ở tỉnh về xã

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định ở các đơn vị thuộc cấp tỉnh về cấp xã.

Tham mưu cấp ủy cùng cấp bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn" và phát huy năng lực thực tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác; triệt để phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân cấp tỉnh về cấp xã.

Thủ tướng chỉ đạo điều động lãnh đạo cấp phó vượt quy định tại tỉnh về xã - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo triệt để phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân cấp tỉnh về cấp xã.

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Chỉ thị số 18 ngày 8-5 về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới vừa được ban hành.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã.

Siết chặt kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm quy trình xử lý hồ sơ, thời hạn trả kết quả trên môi trường điện tử; ngăn chặn biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, chậm trễ trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Bố trí kinh phí, đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng số, trang thiết bị làm việc của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã theo quy định.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện đồng bộ thể chế, đánh giá tính khả thi của việc phân cấp, phân quyền. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trong quý II năm nay.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tiếp tục được lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa. Cùng với đó, ban hành các quy định, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính, xử lý các tình huống... đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã, phù hợp với trình độ, năng lực cán bộ, công chức, yêu cầu thực tiễn khi vận hành tổ chức bộ máy mới.

Lưu ý việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ và thực thi công vụ, Thủ tướng chỉ rõ cần số hóa quản lý cán bộ, từ hồ sơ điện tử, theo dõi quá trình công tác, đào tạo, đánh giá, cảnh báo thiếu chuẩn vị trí việc làm.

Cùng với đó, nâng cao kỹ năng số trong thực thi công vụ, gắn chuyển đổi số với công tác cán bộ, bảo đảm đủ năng lực làm việc trong môi trường số, sử dụng dữ liệu, nâng cao tốc độ xử lý công việc, tính minh bạch và khả năng phối hợp liên thông để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng Chính phủ, hiện nay đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, chức năng của cấp cơ sở đang và tiếp tục mở rộng, đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao, phát triển bền vững, đồng thời đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc theo hướng chủ động, kiến tạo, phát triển.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.

