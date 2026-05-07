Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 cá nhân xuất sắc của Trường CĐ Kinh tế TP HCM

Trường CĐ Kinh tế TPHCM vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng. Theo đó, ThS Trần Văn Tú tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường, nhiệm kỳ 5 năm (tính từ ngày 1-2-2026).

Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, trao quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, ThS Trần Văn Tú khẳng định sẽ dành toàn bộ tâm huyết, sát cánh cùng tập thể sư phạm để chuẩn hóa chất lượng đào tạo và nâng tầm vị thế nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Dịp này, nhà trường cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho 8 cá nhân tiêu biểu. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong sự nghiệp “trồng người”, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

8 cá nhân nhận bằng khen gồm: Thầy Đỗ Vũ Bá, Tổ trưởng Khoa quản trị kinh doanh; cô Trần Ngọc Phương Uyên, giảng viên Khoa quản trị kinh doanh; cô Đỗ Thị Lan Anh, Trưởng Khoa khoa học cơ bản; thầy Lê Vũ Khắc Đạt, Phó trưởng Phòng quản lý đào tạo - thư viện; thầy Huỳnh Anh Tuấn và Trần Nguyễn Minh Nhựt, nhân viên Phòng Đảm bảo chất lượng - Quản lý khoa học; cô Trương Thị Lệ Thủy và cô Nguyễn Thị Phương Thảo, nhân viên Phòng Tổ chức hành chính.

Đại diện Sở Nội vụ và Sở GD- ĐT TPHCM trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo nhiều năm liền.



Trường CĐ Kinh tế TPHCM là đơn vị công lập trực thuộc UBND TPHCM. Năm 2026, trường tuyển sinh 18 ngành ở bậc CĐ, 8 ngành ở bậc trung cấp. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường hơn 3.200.







