Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Hà Nội phải là nơi phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ

N.Hưởng - D.Thu

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Nội thực hiện “5 trọng tâm - 3 không”, viết tiếp hành trình “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc” của dân tộc.

Sáng 10-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030.

Thủ tướng: Hà Nội phải là nơi phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc

Dự Đại hội có trên 600 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030 có chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020–2025, biểu dương điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng giai đoạn tới.

Giai đoạn 2020–2025, các phong trào thi đua của Hà Nội được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và người lao động, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, thành phố xác định phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng hiện đại, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển văn hóa và con người, bảo đảm an sinh - phúc lợi xã hội, xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự hưởng ứng của toàn dân, phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất “ 5 trọng tâm – 3 không ” cho Hà Nội phát triển bền vững - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Đại hội - Ảnh: Nhật Bắc

Nhiều phong trào tiêu biểu ra đời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường và niềm tự hào dân tộc - từ "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong", "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Trống Bắc Lý" đến phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Khái quát phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô 5 năm qua với tinh thần "chuyển biến tích cực - giàu bản sắc - không ngừng sáng tạo - lan tỏa niềm tin - thúc đẩy phát triển", Thủ tướng khẳng định sự lớn mạnh của Hà Nội hôm nay có đóng góp quan trọng từ các phong trào thi đua yêu nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Thủ đô; đồng thời khen ngợi các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, Công dân Thủ đô ưu tú, những tấm gương "Người tốt, việc tốt" - những "bông hoa đẹp" góp phần làm rạng rỡ thành tích chung của Hà Nội.

Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong tổ chức phong trào thi đua của Hà Nội thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm 2025 để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để Hà Nội tranh thủ thời cơ, bứt phá hành động, phát huy tiềm năng, lợi thế, tiên phong và truyền cảm hứng thi đua cho cả nước.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện "5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt" trong phong trào thi đua. Thủ tướng mong muốn Hà Nội phải là nơi "Phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại".

Cụ thể, "5 trọng tâm" là: xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, kỷ cương, kiến tạo, gần dân, vì dân; cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững với "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh"; phát triển con người toàn diện, trọng tâm là nhân lực chất lượng cao; phát huy giá trị văn hóa nghìn năm văn hiến - sức mạnh nội sinh của Thủ đô.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất “ 5 trọng tâm – 3 không ” cho Hà Nội phát triển bền vững - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân - Ảnh: Nhật Bắc

Cùng đó thực hiện "3 không" gồm: Không hình thức, chiếu lệ; không sáo rỗng, "nói mà không làm"; không làm thiếu hiệu quả, thiếu sự đồng thuận của nhân dân. "một mục tiêu xuyên suốt" là viết tiếp hành trình "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc", đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành Thủ đô cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước bằng chương trình, hành động thiết thực; phấn đấu đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của cả nước, vươn tầm khu vực và thế giới.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội", Thủ đô cần tiếp tục gương mẫu, quyết tâm cao, hành động hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với danh hiệu "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Thủ tướng phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, mọi người dân cần nêu cao lòng yêu nước, ra sức thi đua lao động sản xuất.

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông của Hà Nội.

Khởi công xây dựng tuyến metro tổng vốn hơn 35.600 tỉ đồng ở Hà Nội

(NLĐO)- Tuyến đường sắt đô thị (metro) số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài gần 11 km, với tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỉ đồng.

không gian văn hóa Thành phố Hà Nội người lao động Phạm Minh Chính thi đua yêu nước thủ tướng phạm minh chính TP Hà Nội phong trào thi đua yêu nước phong trào thi đua
