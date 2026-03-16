Thủ tướng Israel tiếp tục công bố video mới giữa tin đồn "bị ám sát"

Sau khi mạng xã hội lan truyền hàng loạt thuyết âm mưu cho rằng Thủ tướng Israel đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran, ông Benjamin Netanyahu tiếp tục xuất hiện trong đoạn video mới, dài khoảng 90 giây, để bác bỏ các tin đồn này.

Theo báo Times of Israel, đoạn video được công bố ngày 16-3 ghi lại cảnh ông Netanyahu trò chuyện và giao lưu với người dân tại một điểm ngắm cảnh ở vùng đồi Jerusalem.

Ông Benjamin Netanyahu đăng video giao lưu với người dân tại đồi Jerusalem, tiếp tục phản bác các thuyết âm mưu về việc ông đã tử vong.

Trong video, ông Benjamin Netanyahu đi dạo gần khu vực quán cà phê mà ông có mặt trong một clip công bố trước đó một ngày và vẫn mặc cùng bộ trang phục như trong clip trước.

Thủ tướng Israel khuyến khích người dân ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng vẫn phải ở gần các hầm trú ẩn trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp diễn. Ông đã hỏi những người xung quanh về vị trí hầm trú ẩn gần nhất và kêu gọi người dân kiên nhẫn trong giai đoạn chiến sự.

Trước đó một ngày, ông Netanyahu đăng đoạn video quay tại quán cà phê Sataf ở Jerusalem để chế giễu các tin đồn cho rằng ông đã tử vong. Trong clip, ông vừa gọi cà phê vừa nói đùa: "Tôi chết… vì cà phê" - cách nói quen thuộc trong tiếng Hebrew để diễn tả việc rất yêu thích điều gì đó.

Nhà lãnh đạo Israel còn giơ hai bàn tay trước ống kính để chứng minh mình có 10 ngón tay, phản bác các tin đồn trên mạng xã hội cho rằng hình ảnh ông trong cuộc họp báo trước đó là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) với 6 ngón tay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giơ hai tay trước ống kính để chứng minh mình có đủ 10 ngón, bác tin đồn video là sản phẩm AI. Ảnh: X

Tuy nhiên, đoạn video tại quán cà phê lại tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người dùng cho rằng clip có dấu hiệu của công nghệ deepfake. Thậm chí, chatbot Grok trên nền tảng X còn gắn nhãn đây là sản phẩm AI.

Những người nghi ngờ chỉ ra nhiều chi tiết bất thường như tem thời gian trong clip được cho là ghi ngày 13-3-2024, không trùng với bối cảnh hiện tại, hay cảnh ly cà phê dường như trống rỗng trước khi ông Netanyahu cầm lên.

Ngoài ra, một số tài khoản còn cho rằng khuôn mặt của ông Netanyahu thay đổi hình dạng khi cúi xuống hay chiếc túi áo trên bộ vest của ông xuất hiện các biến dạng lạ - những lỗi thường thấy trong các video do AI tạo ra.

Dù vậy, Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định các tin đồn là vô căn cứ và ông Netanyahu hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo tờ Hindustan Times, quán cà phê Sataf cũng đăng hình ảnh trên Instagram cho thấy ông Netanyahu thực sự đã ghé quán. Bài đăng cho biết họ rất vui khi được đón thủ tướng và nhân viên văn phòng của ông.

Dẫu vậy, tranh cãi về việc đoạn clip có phải sản phẩm deepfake hay không vẫn tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội.