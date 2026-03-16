Thủ tướng Israel tiếp tục công bố video mới giữa tin đồn "bị ám sát"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thủ tướng Israel tiếp tục công bố video mới giữa tin đồn "bị ám sát"

Tường Như

(NLĐO) - Sau khi tung video bác tin đồn bị Iran sát hại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục xuất hiện trong video khác, kêu gọi người dân Israel bình tĩnh

Sau khi mạng xã hội lan truyền hàng loạt thuyết âm mưu cho rằng Thủ tướng Israel đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran, ông Benjamin Netanyahu tiếp tục xuất hiện trong đoạn video mới, dài khoảng 90 giây, để bác bỏ các tin đồn này.

Theo báo Times of Israel, đoạn video được công bố ngày 16-3 ghi lại cảnh ông Netanyahu trò chuyện và giao lưu với người dân tại một điểm ngắm cảnh ở vùng đồi Jerusalem. 

Ông Benjamin Netanyahu đăng video giao lưu với người dân tại đồi Jerusalem, tiếp tục phản bác các thuyết âm mưu về việc ông đã tử vong. Clip: X

Trong video, ông Benjamin Netanyahu đi dạo gần khu vực quán cà phê mà ông có mặt trong một clip công bố trước đó một ngày và vẫn mặc cùng bộ trang phục như trong clip trước.

Thủ tướng Israel khuyến khích người dân ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng vẫn phải ở gần các hầm trú ẩn trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp diễn. Ông đã hỏi những người xung quanh về vị trí hầm trú ẩn gần nhất và kêu gọi người dân kiên nhẫn trong giai đoạn chiến sự.

Trước đó một ngày, ông Netanyahu đăng đoạn video quay tại quán cà phê Sataf ở Jerusalem để chế giễu các tin đồn cho rằng ông đã tử vong. Trong clip, ông vừa gọi cà phê vừa nói đùa: "Tôi chết… vì cà phê" - cách nói quen thuộc trong tiếng Hebrew để diễn tả việc rất yêu thích điều gì đó.

Nhà lãnh đạo Israel còn giơ hai bàn tay trước ống kính để chứng minh mình có 10 ngón tay, phản bác các tin đồn trên mạng xã hội cho rằng hình ảnh ông trong cuộc họp báo trước đó là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) với 6 ngón tay.

Thủ tướng Israel tiếp tục ra video giữa tin đồn bị sát hại - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giơ hai tay trước ống kính để chứng minh mình có đủ 10 ngón, bác tin đồn video là sản phẩm AI. Ảnh: X

Tuy nhiên, đoạn video tại quán cà phê lại tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người dùng cho rằng clip có dấu hiệu của công nghệ deepfake. Thậm chí, chatbot Grok trên nền tảng X còn gắn nhãn đây là sản phẩm AI.

Những người nghi ngờ chỉ ra nhiều chi tiết bất thường như tem thời gian trong clip được cho là ghi ngày 13-3-2024, không trùng với bối cảnh hiện tại, hay cảnh ly cà phê dường như trống rỗng trước khi ông Netanyahu cầm lên.

Ngoài ra, một số tài khoản còn cho rằng khuôn mặt của ông Netanyahu thay đổi hình dạng khi cúi xuống hay chiếc túi áo trên bộ vest của ông xuất hiện các biến dạng lạ - những lỗi thường thấy trong các video do AI tạo ra.

Dù vậy, Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định các tin đồn là vô căn cứ và ông Netanyahu hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo tờ Hindustan Times, quán cà phê Sataf cũng đăng hình ảnh trên Instagram cho thấy ông Netanyahu thực sự đã ghé quán. Bài đăng cho biết họ rất vui khi được đón thủ tướng và nhân viên văn phòng của ông.

Dẫu vậy, tranh cãi về việc đoạn clip có phải sản phẩm deepfake hay không vẫn tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội.

Tin liên quan

Điện Kremlin lên tiếng về thông tin "Lãnh tụ Tối cao Iran tới Moscow điều trị"

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 16-3 từ chối bình luận về các đồn đoán cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tới Moscow - Nga để điều trị y tế.

Iran cảnh báo nhóm tàu sân bay Mỹ, Israel phá hủy máy bay cố lãnh tụ Ali Khamenei

(NLĐO) - Iran ngày 16-3 tuyên bố các cơ sở hậu cần và dịch vụ hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp

Chiến sự Trung Đông ngày 16-3: Ông Donald Trump bị từ chối, tên lửa và UAV "vây" vùng Vịnh

(NLĐO) - Tên lửa lao trúng một xe dân sự ở Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong bối cảnh Iran tiếp tục không kích nhiều nước Trung Đông

AI Thủ tướng Israel mạng xã hội DeepSeek
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo