Quốc tế

Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar về vụ tấn công gây chết người

Huệ Bình

(NLĐO) – Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar về việc một công dân nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas ở Doha đầu tháng 9.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã tiếp nhận lời xin lỗi trong một cuộc điện đàm chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Tuyên bố của Nhà Trắng ngày 29-9 có đoạn: "Bước đầu tiên, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc rằng vụ không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu Hamas ở Qatar đã vô tình khiến một quân nhân Qatar thiệt mạng".

"Ông Netanyahu cũng bày tỏ sự hối tiếc rằng khi nhắm vào lãnh đạo Hamas giữa lúc đàm phán con tin, Israel đã vi phạm chủ quyền của Qatar và khẳng định Israel sẽ không thực hiện lại một cuộc tấn công như vậy trong tương lai" - tuyên bố cho biết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận cuộc gọi "như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết những hậu quả từ hành động của Israel nhằm vào một khu vực ở thủ đô Doha, nơi có đoàn đàm phán của Hamas cư trú".

Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar về vụ tấn công gây chết người- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29-9. Ảnh: AP

Tài khoản trên mạng xã hội X của Thủ tướng Netanyahu dẫn lời ông nói với người đồng cấp Qatar: "Tôi muốn ngài biết rằng Israel lấy làm tiếc vì một công dân của ngài đã thiệt mạng trong vụ không kích của chúng tôi. Tôi muốn bảo đảm với ngài rằng Israel chỉ nhắm vào Hamas, không phải người Qatar. Tôi cũng muốn khẳng định Israel không có kế hoạch vi phạm chủ quyền của nước ngài thêm lần nào nữa trong tương lai, và tôi đã đưa ra cam kết đó với tổng thống Mỹ".

Theo kênh Al Jazeera, lời xin lỗi được coi là một bước đi quan trọng, vì Qatar đã tuyên bố sẽ không thể tiếp tục vai trò trung gian hòa giải nếu không có lời xin lỗi công khai từ Israel. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án cuộc tấn công là một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Qatar.

Ít nhất 5 thành viên Hamas cấp thấp và một sĩ quan an ninh Qatar thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 9-9 của Israel vào trụ sở của Hamas ở Doha. Tuy nhiên, các lãnh đạo cấp cao Hamas sống sót sau vụ việc.

Đây là cuộc tập kích đầu tiên của Israel trên lãnh thổ Qatar, quốc gia giữ vai trò trung gian quan trọng trong các nỗ lực ngừng bắn và đồng thời là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 29-9.

Kế hoạch này được ông Donald Trump đánh giá là rất khả thi, dù ông vẫn khẳng định Israel sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ Mỹ nếu Hamas từ chối.

Theo kế hoạch, một lệnh ngừng bắn ngay lập tức sẽ có hiệu lực. Hamas phải trả tự do cho tất cả con tin trong 72 giờ, đổi lại Israel sẽ rút quân dần dần để đi đến một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Những thành viên Hamas nào hạ vũ khí sẽ được ân xá hoặc được sơ tán an toàn ra khỏi Gaza.

Về mặt nhân đạo, viện trợ sẽ được nối lại hoàn toàn, do Liên hợp quốc và các tổ chức khác quản lý. Hamas sẽ không có vai trò nào trong chính quyền Gaza tương lai.

