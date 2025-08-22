Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Thời cơ vàng tại điểm cầu Huế

Tối 22-8, chương trình cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật đặc biệt Thời cơ vàng đã diễn ra tại ba điểm cầu Hà Nội - Huế - TP HCM. Trong đó, điểm cầu TP Huế có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự chương trình Thời cơ vàng tại điểm cầu Huế.

Chương trình Thời cơ vàng được thực hiện với sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Thủ tướng cùng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự tại điểm cầu Huế.

Chương trình không chỉ tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc mà còn giúp khán giả cảm nhận sâu sắc tinh thần "Thời cơ phải do con người tạo ra" của Bác Hồ, đồng thời tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Ngọ Môn - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại.

Được dàn dựng công phu, cầu truyền hình Thời cơ vàng kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa sâu sắc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại; Bến Nhà Rồng (TP HCM) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ.

Sân khấu Ngọ Môn tại điểm cầu Huế.

Chương trình Thời cơ vàng gồm ba chương "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ"; "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công", đưa khán giả trở về những ngày Tháng Tám lịch sử.

Khán giả được cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên, qua đó cũng đồng thời thấy được sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và Đảng ta, làm nên "Thời cơ vàng" mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Bên cạnh đó là hành trình lịch sử với những chiến thắng vĩ đại và công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam đứng trước "Thời cơ vàng" hiện nay để phát triển và hội nhập...

Một số hình ảnh tại điểm cầu Huế: