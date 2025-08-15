HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet điện đàm

Minh Chiến

(NLĐO)- Ngày 15-8, theo đề nghị của phía Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc điện đàm rất thành công ngày 14-8 giữa Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả các ý kiến đã được người đứng đầu hai Đảng thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet điện đàm- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và thống nhất các phương hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai nước trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực kết nối, thương mại và đầu tư.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về các kết quả quan trọng đã đạt được tại Cuộc gặp cấp cao hai Đảng và Cuộc gặp cấp cao giữa ba Người đứng đầu ba Đảng cũng như ba Thủ tướng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2-2025. Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỉ USD. Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư xuyên biên giới và tiếp tục đàm phán, giải quyết các vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy sau hai năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia, Thủ tướng Hun Manet đã đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế tăng trưởng tích cực, đời sống người dân Campuchia ngày càng được cải thiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet điện đàm- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư tại Campuchia. Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc điện đàm, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhập quốc tịch đối với những người gốc Việt đủ điều kiện cũng như tạo điều kiện để người gốc Việt ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội Campuchia. Đồng thời đề nghị phía Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư tại Campuchia.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực giải quyết hòa bình mọi tranh chấp phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên ASEAN thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan ngày 28-7-2025 nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn

(NLĐO)- Sáng 15-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã về dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng tham dự diễn đàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại TP HCM

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải xây dựng được văn hoá PCCC, cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai,...

Thủ tướng phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 134 ngày 13-8 về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc.

