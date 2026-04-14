Thời sự Chính trị

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Minh Chiến

(NLĐO)- Ngày 14-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại Quyết định số 689, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền

Tại Quyết định số 679, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông sau:

- Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Phạm Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Lại Văn Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó vào ngày 13-4, tại kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031, với kết quả thống nhất cao, đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Nguyễn Hùng Nam, Lại Văn Hoàn.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, quê tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công, trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai (cũ); Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Đến tháng 3-2026, ông Quyền được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Hưng Yên có tân Bí thư Tỉnh ủy

Hưng Yên có tân Bí thư Tỉnh ủy

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm Tổng kiểm toán Nhà nước

(NL ĐO) - Chiều 6-4, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Hưng Yên có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

(NLĐO)- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

