Thua Indonesia phút bù giờ, U19 Việt Nam chờ kết quả 2 bảng còn lại

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U19 Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, U19 Indonesia mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để vươn lên dẫn trước.

Dù nỗ lực tìm bàn gỡ và đưa trận đấu về thế cân bằng trong hiệp 2, U19 Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 1-2 khi đối thủ ghi bàn quyết định trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ.

Sau tiếng còi khai cuộc, U19 Việt Nam nhập cuộc chủ động và Văn Khánh sớm có tình huống dứt điểm vọt xà, trong khi phía Indonesia cũng dần đáp trả bằng pha sút chéo góc nguy hiểm của Salempessy.

Thế trận diễn ra khá cân bằng trước khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 22. Tận dụng sai lầm của hàng thủ Việt Nam, Salempessy cướp bóng trước vòng cấm, băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Xuân Tín, mở tỉ số cho đội chủ nhà.



Bị dẫn bàn, U19 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Duy Khang, Văn Khánh và Tấn Dũng đều có những cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về U19 Indonesia.

Sang hiệp 2, đoàn quân áo đỏ gia tăng sức ép. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U19 Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 73. Từ quả phạt góc của Duy Khang, Quốc Khánh bật cao đánh đầu cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì kịch tính xảy ra ở phút 90. Trọng tài gây tranh cãi khi cho U19 Indonesia hưởng phạt đền sau một tình huống va chạm trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Evandra đánh lừa Xuân Tín, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U19 Indonesia.

Thất bại đầy tiếc nuối khiến U19 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội giành vé vào vòng loại trực tiếp nhờ ngôi đầu bảng. Các chàng trai áo đỏ giờ đây sẽ phải chờ đợi các trận đấu cuối của bảng B và C vào ngày 8,9-6, để xác định khả năng giành vé vớt với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.