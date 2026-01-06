U23 Việt Nam - Jordan: Phép thử của U23 Việt Nam

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan lúc 18 giờ 30 tối nay ngày 6-1, không chỉ là trận khai mạc bảng A Giải U23 châu Á 2026, mà còn mang ý nghĩa bản lề đối với cục diện đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Bài toán hàng công

Trong một bảng đấu có đội chủ nhà Saudi Arabia vượt trội, cùng với quy định hai đội đầu bảng vào tứ kết, trận ra quân gần như sẽ quyết định tâm thế của U23 Việt Nam.

Việt Nam - Jordan: Phép thử của U23 Việt Nam (áo xanh)

U23 Việt Nam bước vào giải trong bối cảnh hàng công chưa có được lực lượng tốt nhất. Bùi Vĩ Hào bị đau gần vết mổ dây chằng cổ chân phải sau trận giao hữu thua Syria 1-2, còn Nguyễn Thanh Nhàn vẫn đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương bắp đùi. Khả năng ra sân của Thanh Nhàn vẫn bỏ ngỏ, nhưng Vĩ Hào đã chính thức nói lời chia tay với giải.

Đây là tổn thất đáng kể, bởi Vĩ Hào và Thanh Nhàn là cặp tiền đạo sinh năm 2003 được HLV Kim Sang-sik xem như những mũi khoan chất lượng trong hệ thống tấn công ba mũi mà ông đang xây dựng.

Trớ trêu ở chỗ, chấn thương lại liên tục khiến họ lỡ hẹn với những giải đấu quan trọng: Vĩ Hào vắng mặt ở U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và giờ đây là U23 châu Á; còn Thanh Nhàn từng không thể góp mặt tại Asian Cup 2023, U23 châu Á 2024 và U23 Đông Nam Á 2025.

Trong bối cảnh đó, gánh nặng ghi bàn tiếp tục đặt lên vai Nguyễn Đình Bắc - gần như chắc suất đá chính - cùng sự cạnh tranh của Lê Văn Thuận, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ, Khuất Văn Khang và Lê Viktor.

Đối thủ trong cuộc đua tấm vé thứ hai

Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn xếp U23 Việt Nam vào thế "kèo dưới" ở trận ra quân. Các dự đoán trên trang chủ AFC cho thấy chỉ 35% người hâm mộ tin Việt Nam giành chiến thắng, trong khi 58% chọn Jordan. Con số ấy phản ánh tương quan sức mạnh hiện tại.

Gặp U23 Jordan - U23 Việt Nam (phải) cần đứng vững về mặt thế trận và tâm lý.

Bóng đá Jordan đang ở giai đoạn cực thịnh. Đội tuyển quốc gia Jordan là á quân Asian Cup 2023, á quân Arab Cup 2025 và đã giành vé dự World Cup 2026 một cách thuyết phục. Đáng chú ý, nhiều trụ cột của U23 Jordan như Ali Hajabi, Odeh Al-Fakhouri, Ja'far Samara, Ahmad Ayman hay Mohammad Taha đã được "thử lửa" ở vòng loại World Cup, góp phần tạo nên một thế hệ trẻ giàu va chạm và bản lĩnh.

Tuy nhiên HLV Omar Najhi cũng đối mặt với những thiếu hụt đáng kể khi U23 Jordan vắng mặt ba cầu thủ quan trọng, gồm tiền đạo Ibrahim Sabra đang chơi cho Goztepe tại giải vô địchThổ Nhĩ Kỳ, Ali Azaizeh (Kazma, Kuwait) và tiền vệ Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya, Iraq). Cả ba không được CLB chủ quản cho về hội quân do giải U23 châu Á 2026 đợt này nằm ngoài lịch FIFA days.

U23 Jordan bước vào vòng chung kết châu Á với quá trình chạy đà gần như hoàn hảo. Họ hòa U23 Uzbekistan 0-0, hòa U23 Nhật Bản 1-1 và trước đó cũng có thành tích thuận lợi trước U23 Syria và U23 UAE. Đặc biệt, trận hòa Nhật Bản - dù đối thủ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ - vẫn là lời cảnh báo về khả năng tổ chức và tính kỷ luật của đội bóng Tây Á.

Áp lực nhưng cũng là cơ hội

Lịch sử đối đầu tại U23 châu Á cũng không ủng hộ Việt Nam, khi Jordan từng thắng 1 và hòa 1 trong hai lần gặp trước đây. Trong bối cảnh lực lượng bị tổn thất và đối thủ đang ở "đỉnh sóng", nhiệm vụ của U23 Việt Nam không đơn thuần là tìm kiếm chiến thắng, mà trước hết là đứng vững về mặt thế trận và tâm lý.

Một kết quả hòa trước Jordan sẽ mở ra cánh cửa khả thi cho cuộc đua tay ba với Kyrgyzstan. Ngược lại, nếu thất bại, Việt Nam sẽ tự đẩy mình vào thế buộc phải thắng ở hai lượt còn lại - kịch bản vô cùng rủi ro ở một giải đấu khắc nghiệt như U23 châu Á.

Trớ trêu thay, giữa lúc đối diện nhiều thách thức, U23 Việt Nam lại nhận được sự đánh giá rất cao từ AFC khi ca ngợi Việt Nam có "phong độ hoàn hảo" ở vòng loại, xếp đội bóng của HLV Kim Sang-sik vào nhóm những hàng phòng ngự vững chắc nhất giải, thậm chí đặt câu hỏi liệu Việt Nam có thể trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên vô địch U23 châu Á?

U23 Việt Nam nhận được sự đánh giá rất cao từ AFC

Những lời khen ấy là sự ghi nhận, nhưng cũng vô hình trung đặt thêm áp lực lên vai các cầu thủ U23 Việt Nam. Và trận gặp Jordan chính là nơi để kiểm chứng: U23 Việt Nam đã thực sự sẵn sàng bước vào nhóm tranh chấp của châu lục, hay vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành.

Dưới thời HLV Omar Najhi, U23 Jordan chơi thứ bóng đá giàu thể lực, trực diện, ưu tiên phòng ngự chặt chẽ trước khi tung ra những pha chuyển trạng thái nhanh. Không cầu kỳ nhưng hiệu quả, và luôn là thách thức lớn với những đội bóng có xu hướng kiểm soát bóng như Việt Nam.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.





Ảnh: Ngọc Linh, AFC; Đồ họa: Vệ Loan