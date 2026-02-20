Thực hư cây xăng trên cao tốc chỉ mở 1 vòi để “ép” khách dùng dịch vụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Thực hư cây xăng trên cao tốc chỉ mở 1 vòi để “ép” khách dùng dịch vụ

Quang Tám

(NLĐO) - Tuyến cao tốc Cam Lộ - Hoà Liên có một cây xăng nhưng chỉ phục vụ một vòi bơm nên nhiều phương tiện chen chúc, chờ đến lượt mua hàng.

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), trên Facebook lan truyền bài viết phản ánh tình trạng quá tải tại cửa hàng xăng dầu trên tuyến cao tốc La Sơn – Hoà Liên, đoạn qua TP Huế. Nhiều đoạn clip kèm theo cho thấy hàng dài ô tô con xếp hàng chờ đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 39 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế diễn ra vào trưa hôm nay.

- Ảnh 1.

Khách hàng phản ánh về tình trạng cửa hàng xăng dầu chỉ mở 1 vòi bơm.

Bài đăng cho rằng trên tuyến cao tốc này chỉ có 1 cây xăng nên việc chỉ mở 1 vòi bơm đã khiến phương tiện chen chúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thậm chí, người đăng bài còn đặt nghi vấn việc chờ đợi kéo dài nhằm "ép" khách sử dụng các dịch vụ dừng nghỉ khác, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ.

- Ảnh 2.

Một vòi xăng tại cửa hàng xăng dầu hoạt động. Ảnh: Chụp màn hình.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Khoa Phong Điền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế, cho biết sự việc xảy ra do sáng nay (20-2), xe bồn vận chuyển xăng từ Đà Nẵng ra nhập hàng chậm so với kế hoạch. Trong khoảng hơn 1 giờ, cửa hàng chỉ đủ điều kiện phục vụ 1 vòi bơm, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ.

- Ảnh 3.

Nhiều phương tiện đợi đến lượt.

"Ngay sau khi nguồn hàng được bổ sung đầy đủ, cửa hàng đã nhanh chóng triển khai phục vụ bình thường trở lại. Cửa hàng trưởng cũng đã trực tiếp xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện này. Công ty sẽ rút kinh nghiệm và không để tái diễn" - ông Điền khẳng định.

Theo đại diện doanh nghiệp, đây là cửa hàng xăng dầu duy nhất trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên, trung bình mỗi ngày cung ứng khoảng 20.000 – 30.000 lít xăng, dầu. Sản lượng này ít hơn nhiều so với trước đây do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến.

Cụ thể, các loại xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 5 tấn trở lên bị cấm lưu thông. Những phương tiện còn lại chỉ được phép di chuyển trong khung giờ từ 5 giờ đến 16 giờ hằng ngày với tốc độ tối đa 50 km/giờ.

Cao tốc La Sơn – Hòa Liên giai đoạn 1 dài 65 km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn dài 100 km. Hiện cả hai đoạn tuyến đang được triển khai mở rộng lên 4 làn xe nhằm tăng năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng lớn. 

Tin liên quan

2 cửa hàng xăng dầu ngưng bán trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

2 cửa hàng xăng dầu ngưng bán trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

(NLĐO)- Nhiều tài xế cho rằng, việc doanh nghiệp ngưng bán sẽ làm đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu và gây khó khăn cho giới vận tải

Cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Lực lượng PCCC tại Đà Nẵng vừa khống chế thành công một vụ cháy lớn trên địa bàn.

Xe tải bốc cháy dữ dội ngay gần cửa hàng xăng dầu

(NLĐO)- Đang dừng đỗ trong khu vực cửa hàng xăng dầu, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt.

cửa hàng xăng dầu khan hiếm xăng dầu cây xăng dầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo