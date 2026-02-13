TPHCM ra thông báo quan trọng vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Theo đó, sở nhận được văn bản số 1208/SCT-QLTM ngày 11-2-2026 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; trong đó nêu rõ 2 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái, tuyến phải) đang tạm ngừng hoạt động, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng việc cung ứng nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và an toàn giao thông trên tuyến, Sở Công Thương TPHCM đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn TPHCM chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ.

Tăng cường giám sát hệ thống đại lý/cửa hàng thuộc quyền, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn, chủ động phương án "tăng chuyến – tăng bồn – tăng sản lượng" trong các khung giờ cao điểm.

Trạm xăng dầu ngừng bán trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu gần tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc (theo danh sách đính kèm), Sở Công Thương TPHCM đề nghị duy trì bán hàng ổn định, bố trí nhân sự/ca kíp hợp lý; ưu tiên kéo dài thời gian bán (khuyến khích 24/24 nếu điều kiện cho phép).

Chủ động dự trữ tồn bể phù hợp, báo cáo ngay cho thương nhân cung cấp khi có nguy cơ thiếu hàng để điều tiết kịp thời.

Tổ chức thông tin tại chỗ, như: treo/bố trí bảng thông tin "Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây".

Ngoài ra, Sở Công Thương TPHCM cũng đề nghị các thương nhân, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nêu trên nghiêm túc triển khai; chủ động phối hợp điều tiết nguồn hàng, không để thiếu hàng cục bộ. Trường hợp phát sinh khó khăn/thiếu nguồn, có thể liên hệ ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương TPHCM, điện thoại: 0909.870.187 để kịp thời điều phối.

Sở Công Thương TPHCM cũng khuyến cáo doanh nghiệp vận tải và người dân chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp trước khi lưu thông trên tuyến, tránh bị động do các điểm bán trên trạm dừng nghỉ tạm ngưng hoạt động.

Cũng tại công văn này, Sở Công Thương đã công bố danh sách một số điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TPHCM gần các tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây: