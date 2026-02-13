HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM ra thông báo quan trọng vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản liên quan vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc dừng bán

Theo đó, sở nhận được văn bản số 1208/SCT-QLTM ngày 11-2-2026 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; trong đó nêu rõ 2 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái, tuyến phải) đang tạm ngừng hoạt động, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng việc cung ứng nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến. 

TIN LIÊN QUAN

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và an toàn giao thông trên tuyến, Sở Công Thương TPHCM đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn TPHCM chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ.

Tăng cường giám sát hệ thống đại lý/cửa hàng thuộc quyền, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn, chủ động phương án "tăng chuyến – tăng bồn – tăng sản lượng" trong các khung giờ cao điểm.

- Ảnh 2.

Trạm xăng dầu ngừng bán trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu gần tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc (theo danh sách đính kèm), Sở Công Thương TPHCM đề nghị duy trì bán hàng ổn định, bố trí nhân sự/ca kíp hợp lý; ưu tiên kéo dài thời gian bán (khuyến khích 24/24 nếu điều kiện cho phép).

Chủ động dự trữ tồn bể phù hợp, báo cáo ngay cho thương nhân cung cấp khi có nguy cơ thiếu hàng để điều tiết kịp thời.

Tổ chức thông tin tại chỗ, như: treo/bố trí bảng thông tin "Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây".

Ngoài ra, Sở Công Thương TPHCM cũng đề nghị các thương nhân, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nêu trên nghiêm túc triển khai; chủ động phối hợp điều tiết nguồn hàng, không để thiếu hàng cục bộ. Trường hợp phát sinh khó khăn/thiếu nguồn, có thể liên hệ ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương TPHCM, điện thoại: 0909.870.187 để kịp thời điều phối.

Sở Công Thương TPHCM cũng khuyến cáo doanh nghiệp vận tải và người dân chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp trước khi lưu thông trên tuyến, tránh bị động do các điểm bán trên trạm dừng nghỉ tạm ngưng hoạt động.

Cũng tại công văn này, Sở Công Thương đã công bố danh sách một số điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TPHCM gần các tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây:

STT

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Link Google Maps (click)

1

Trạm bán lẻ xăng dầu Tân Hiệp

Số 545 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Xuân, TPHCM

Mở Google Maps

2

Cửa hàng xăng dầu

Số 53, Khu phố 2, Xa lộ Hà Nội, Phường An Khánh, TPHCM

Mở Google Maps

3

Cửa hàng xăng dầu

1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TPHCM

Mở Google Maps

4

Cửa hàng xăng dầu

475 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TPHCM

Mở Google Maps

5

Cửa hàng xăng dầu số 16

3/1 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng, TPHCM

Mở Google Maps

6

Cửa hàng xăng dầu số 1 Đồng Văn Cống

332 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, TPHCM

Mở Google Maps

7

PETROLIMEX – Cửa hàng 110

Quốc lộ 51, Phường Long Hương, TPHCM

Mở Google Maps

8

PETROLIMEX – Cửa hàng 134

Quốc lộ 51, Phường Phú Mỹ, TPHCM

Mở Google Maps

9

PETROLIMEX – Cửa hàng 106

Quốc lộ 51, KP Phước Hiệp, Phường Tân Hải, TPHCM

Mở Google Maps

10

PETROLIMEX – Cửa hàng 131

Quốc lộ 51, Phường Tân Hải, TPHCM

Mở Google Maps

11

PETROLIMEX – Cửa hàng 108

Quốc lộ 51, Phường Tân Hải, TPHCM

Mở Google Maps

Diễn biến mới vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dừng bán

Diễn biến mới vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dừng bán

(NLĐO) - Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan liên quan tổ chức cung cấp xăng dầu tại 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bộ Công Thương đặc biệt lưu ý tới cung ứng xăng dầu ở cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

(NLĐO) - Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân cần đảm bảo cung ứng xăng dầu cho tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Công an theo dõi, nắm tình hình vụ tranh chấp trạm xăng dầu ở cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

(NLĐO)- Công an cần chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

